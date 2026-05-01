Barcelona oferta el próximo curso 4.831 plazas vacantes para la red de 'escoles bressol'

Barcelona ofertará el próximo curso escolar un total de 4.831 plazas que están vacantes de la red pública de guarderías infantiles que gestiona el consistorio, entre las que se encuentran las 104 de nueva creación de la 'escola bressol' Tramuntana. El periodo de preinscripción para el nuevo alumnado para optar a estas plazas se abrirá el próximo lunes, 4 de mayo, y finalizará el día 15 del mismo mes, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

En total, la capacidad de la red de las guarderías de titularidad municipal crecerá hasta las 8.993 plazas, destinadas a niños a partir de 4 meses y hasta los 3 años.

La EBM La Mar, situada en el barrio de la Barceloneta aumentará su oferta de 63 a 100 plazas

Entre las novedades de este curso 2026-2027, destaca la incorporación de un nuevo centro: la EBM Tramuntana, que se está construyendo en los antiguos cuarteles de Sant Andreu y que contará con siete grupos clase. Además, la EBM La Mar, situada en el barrio de la Barceloneta aumentará su oferta de 63 a 100 plazas.

La concejala de Educación, Sara Belbeida, ha asegurado que el consistorio está impulsando nuevos proyectos para continuar ampliando el número de 'escoles bressol' municipales.

De las 4.831 plazas disponibles para nuevos alumnos, un total de 538 se han reservado para atender necesidades educativas especiales, tanto de niños con alguna discapacidad, espectro autista, trastornos graves de conducta, mentales y enfermedades degenerativas, como para aquellos que viven situaciones sociales muy complicadas.

Preinscripción telemática

El período de preinscripción, que se hará de manera telemática (salvo casos puntuales), arrancará el lunes en las 106 'escoles bressol' de la red municipal, así como en las 5 guarderías infantiles de titularidad de la Generalitat en Barcelona.

Está previsto que el 5 de junio se realice el sorteo del número de desempate para ordenar la lista de aspirantes y el 10 del mismo mes se publicará en la web de cada 'escola bressol' la lista de niños admitidos.