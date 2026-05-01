Las autoescuelas de Lleida tildan de "tomadura de pelo" el plan de choque de la DGT

La Associació d'Autoescoles de Lleida ha calificado de “auténtica tomadura de pelo” la medida anunciada por la Dirección General de Tráfico para examinar en sábado como “precipitada, de cara a la galería y con una eficacia muy limitada”. Una prueba piloto consistente en examinar de forma masiva a alumnos en Lleida el sábado 16 de mayo.

La portavoz de la asociación, Raquel Castro, y el presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC), Raül Viladrich, se reunieron con el subdelegado del Gobierno, José Crespín, y la jefa provincial de Tráfico, María José Soler i Noguera. Un encuentro en el que, pese a reconocer en el sector la voluntad de mejora de la DGT, advirtieron de que “esta prueba piloto puede aliviar puntualmente la situación, pero no aborda el problema de fondo”.

Las autoescuelas recuerdan ya que "la situación hace años que es absolutamente insostenible en la demarcación de Lleida en relación con los exámenes de conducir”, y que este experimento puntual "son soluciones provisionales a una problemática estructural que exige estabilidad de plantillas y planificación a largo plazo”.

"No se hará todos los sábados. Sólo el 16. Y tiene que ser el 16 porque la semana siguiente es L'Aplec del Cargol, la siguiente es otra cosa y así sucesivamente. Es una medida para la foto" Raül Viladrich — Presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC)

“En las condiciones planteadas, esta medida es percibida por el sector como una auténtica tomadura de pelo”, y critican, desde el poco tiempo que han tenido para preparar dicha jornada, como las condiciones en las que se plantea, además de"obligar a gente de territorios como la Seu d’Urgell, Solsona, Vielha o Puigcerdà a desplazamientos inasumibles, lo que genera una desigualdad territorial inaceptable, con ciudadanos de primera y de segunda”.

Sólo un sábado

EL PERIÓDICO ha hablado con Raül Viladrich, presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC), que calificó el encuentro de "encerrona". Agradece por una parte "todo lo que se haga para mejorar", pero cree que no tiene sentido esta prueba piloto "qué tendrá la duración de un solo día. No se hará todos los sábados. Solamente el 16. Y tiene que ser el 16 porque la semana siguiente es L'Aplec del Cargol, la siguiente es otra cosa, y así sucesivamente. Y con un día no se arregla nada. Es una medida para la foto".

Otra queja es el tiempo: han de presentar las listas con los alumnos que van a subir antes del próximo martes 5 de mayo. "Estas cosas requieren una logística de un mes. Tenemos a 5.000 personas en espera. Pero de aquí al martes, que tenemos que entregar las listas, igual se apuntan sólo 100. Nos han reunido el jueves, pero el viernes es fiesta. Unos alumnos están de puente, otros no pueden planificar con tan poco tiempo", prosigue, recordando además que "sólo se harán exámenes en Lleida. Una persona de Vielha va a tardar 3 horas en llegar. Uno de La Seu d'Urgell, dos horas y pico".

Durante la reunión, además, desde Tráfico y Gobierno les aseguraron que ese sábado 16 se harán "todos los exámenes que hagan falta, sin limite de personas". ¿Cómo se harían esos exámenes masivos?: "Desplazando a examinadores de toda España que se han apuntado a la bolsa de trabajo del sábado. De esos hay 353 en toda España. De los cuales, 227 también tienen aceptada la movilidad geográfica".

Es decir, el 16 de mayo se celebraría una especie de "súper sábado" en Lleida, en el que podría darse un desplazamiento masivo de funcionarios examinadores desde todas las partes de España al corazón del Segrià, con el consiguiente embrollo logístico que supondría, "además de tener que pagarle las dietas, las horas extra o el alojamiento a esos trabajadores", apunta Viladrich.

De 12 a 20 exámenes

Otra de las novedades de la prueba piloto: antes, un examinador hacía 16 exámenes al día. Ahora, por haberse incrementado la complicación del examen, sólo hace 12: "Pues en la reunión nos han dicho que en este sábado 16, cada examinador podrá hacer entre 16 y 20 exámenes. Pero sólo ese día. ¿No podrían permitir hacer 16 cada día normal, con los examinadores de aquí, y no solamente ese sábado?"

También se queja el presidente de la FAC de que la medida “se aplica únicamente al permiso B, dejando fuera motocicletas y permisos profesionales, en un momento en que el sector del transporte sufre una falta crítica de conductores, además de que "es otro tipo de alumno. Ya sabe conducir y suele tener su coche. Le resultaría más fácil desplazarse con tan poco tiempo. Se presentaría más gente. Desahogaríamos mucho por esta parte"

Concluye Viladrich lamentando "el postureo de la medida. Seguimos ante un modelo basado en parches sucesivos que no resuelven el problema estructural”, y reclamando un cambio inmediato: “Lleida no necesita más gestos puntuales. Necesita decisiones valientes, planificación real y soluciones definitivas. Y las necesita de manera urgente”.