Dos tercios de los muertos en las carreteras catalanas este año son motoristas, ciclistas y peatones

E.C.M., una vecina de Lleida de 46 años, murió anoche atropellada en la A-2, en el municipio de Bell-lloc d'Urgell. Los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las 22 horas y fue la última persona en fallecer por accidente de tráfico en Catalunya este mes de abril. Sin embargo, la mujer pertenecía a uno de los colectivos más vulnerables dentro de las víctimas mortales en carreteras, el de los peatones.

De las 33 personas muertas en siniestros viarios este 2026 en la red viaria catalana 22 son motoristas (14), peatones (5) y ciclistas (3), por lo que más de un 66% de las víctimas mortales en Catalunya pertenecen a estos colectivos. Por eso, el Servei Català de Trànsit hace un llamamiento a los motoristas, peatones y ciclistas a incrementar la percepción del riesgo en las carreteras y al resto de usuarios de la vía a mantener conductas de respeto y prudencia.

Hasta el 30 de abril, 33 personas han muerto en 32 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Catalunya. Durante el mismo período del año pasado, perdieron la vida 53 personas en 49 siniestros mortales; por lo tanto, se han registrado 20 víctimas mortales menos respecto a 2025, una reducción de casi el 38%. En cuanto a los heridos graves, este año se han registrado 209, una cifra inferior a los 220 del mismo período del año pasado, con una reducción del 5%.

Durante el mes de abril, se han registrado 11 víctimas mortales, una menos que en 2025. Por otro lado, de las 33 personas muertas este 2026, 26 eran hombres y 7, mujeres. En cuanto a los heridos graves, 158 son hombres y 51, mujeres.

Siniestralidad repartida

La C-25, la AP-7 y la N-340 concentran 3 víctimas mortales cada una, mientras que la C-26 y la A-2 registran dos cada una. Los tipos de accidentes más frecuentes han sido las salidas de vía, con 13 casos, y los choques frontales, con 10. 19 de las 33 víctimas mortales se han producido en días laborables y 14 en fin de semana, de viernes por la tarde a domingo, vísperas de festivo o días de operación especial.

En relación con la edad de las víctimas mortales, aunque el tramo que aglutina más muertos es el de 45 a 54 años con 7 fallecidos, cabe remarcar las 9 víctimas mortales de menos de 34 años (4 en el tramo de 25 a 34, 4 de 15 a 24 años y 1 menor de 14 años).

Por demarcaciones, Barcelona concentra 14 de las 33 víctimas mortales. En la comarca del Alt Penedès se han registrado tres víctimas mortales. Asimismo, 10 de los 14 motoristas muertos en Catalunya han sido en las comarcas barcelonesas.

En la demarcación de Tarragona se han contabilizado 11 víctimas mortales, tres menos que en el mismo período del año pasado. El Tarragonès concentra 5 de las 11 víctimas mortales. En cuanto a Lleida, 4 personas han perdido la vida en la red viaria, dos menos que en 2025, cuando hubo 6. 3 de los muertos han sido en la comarca de la Noguera y uno en el Pla de l’Urgell. Finalmente, Girona ha registrado 4 víctimas mortales, dos menos que el año anterior. Por comarcas, dos muertos en la Selva, uno en el Gironès y uno en la Garrotxa.