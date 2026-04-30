Casa Real y Vaticano supervisan la ruta del papa León XIV en Tenerife

La Laguna y Santa Cruz de Tenerife vivieron la tarde de este miércoles un particular ensayo general de lo que será la visita del papa León XIV a la Isla el viernes 12 de junio. Después de la ‘avanzadilla’ de la comisión vaticana que visitó los lugares del viaje del pontífice estadounidense el pasado 5 de marzo, representantes del Vaticano y también de la Casa Real y los ministerios testearon en la tarde de este miércoles 29 de abril los ‘altares’ que recorrerá el obispo de Roma, después de haber inspeccionado por la mañana la ruta que realizará en Gran Canaria.

Desde primeras horas de la tarde, una señal colocada una vez superado el aparcamiento de Las Quinteras, a la llegada a la plaza del Adelantado, impedía el acceso de guaguas y camiones hacia la plaza del Cristo y un numeroso despliegue de policías locales evidenciaba una tarde diferente en Aguere.

Llegada de la comitiva vaticana

A las tres y media de la tarde llegó al aeropuerto Tenerife Norte la comitiva vaticana, recibida por el obispo nivariense, Eloy Santiago, y el coordinador diocesano para la visita del pontífice y vicario general, Antonio Pérez Morales. Al frente de los embajadores de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas, quien fue nombrado por el papa León XIV coordinador de sus viajes apostólicos y que estuvo acompañado por miembros de la gendarmería y la Guardia Suiza del pontífice norteamericano.

Desde la estación aérea se desplazaron al centro de migrantes de Las Raíces, donde los esperaba el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, así como el subdelegado en la provincia tinerfeña, Javier Plata, entre otros representantes de la Administración central.

Sobre las cuatro y media llegó a la plaza del Cristo el coordinador de los voluntarios y responsable de intendencia, Pedro López, quien procedió al montaje de dos paneles explicativos. Uno, con el escenario y la distribución del aforo que se habilitará en la plaza del Cristo, donde el papa León XIV tiene previsto un encuentro con 1.500 migrantes y representantes del tercer sector. En el otro panel, un plano del recorrido que podría realizar el papa y que está previsto que se haga oficial la próxima semana, como ocurrirá con la agenda de todo el viaje a España, que comenzará en Madrid el 6 de junio.

Los escenarios de las ceremonias

Entre los primeros en llegar a la plaza del Cristo estuvo Alejandro Beautell, el arquitecto de los escenarios de las dos ceremonias que oficiará León XIV en Tenerife: una en la plaza del Cristo y la de mayor presencia de fieles y peregrinos, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Poco antes de las seis de la tarde llegó la comitiva vaticana a la plaza del Cristo, donde el jefe del plan de seguridad de la visita en la Isla, Manuel Asensio, actuó como anfitrión y explicó los preparativos en el caso particular de La Laguna a los casi treinta integrantes de la comitiva, hasta el punto de que el obispo hizo un aparte con una persona sin hogar mientras se explicaba el trayecto.

También intervino el arquitecto Alejandro Beautell, que detalló el escenario que presidirá el papa y ahondó en los detalles de la capacidad para facilitar la asistencia de vecinos, garantizando la seguridad del aforo. La plataforma se colocará con las montañas de San Roque de espaldas y con el Santuario del Cristo de La Laguna a la izquierda, enclave que no visitará León XIV porque, además de que lo desaconsejan las medidas de seguridad, la imagen del Crucificado moreno estará presidiendo en ese momento el altar mayor que se instalará en el puerto de la capital tinerfeña.

Mientras algunos pusieron rumbo al puerto de Santa Cruz, donde finalizó el ‘simulacro’ de la visita del papa a Tenerife, la comitiva vaticana, junto al delegado del Gobierno central, el subdelegado y el obispo nivariense, entre otros, enfilaron desde la plaza del Cristo la calle Viana, por donde se prevé que también transite León XIV, en un recorrido que realizará en un pequeño vehículo.

El recorrido por La Laguna

La calle Viana, en particular, hasta San Agustín —donde está el palacio episcopal— acogerá uno de los momentos más emotivos de la visita de León XIV, pues está previsto, a falta de la publicación de la agenda oficial, que este espacio se reserve para mayores y enfermos, junto a otra parte de la población que se congregue. Cabe recordar que en esta vía está el asilo de ancianos y, muy próximo, en la calle del Agua —oficialmente Nava y Grimón— el centro de mayores Virgen Poderosa.

Al igual que hará el papa, la comitiva llegó hasta la sede del Obispado. Ahí, León XIV haría un alto y se contempla un breve momento de salutación de autoridades antes de poner rumbo al puerto de Santa Cruz, como así hizo la comitiva.

Avanzadilla de la Casa Real

Desde La Laguna, ayer sin afectar a la autopista aunque con un amplio despliegue de seguridad, el convoy vaticano se desplazó al puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se duplicó la comitiva con la incorporación de los dos representantes de la Casa Real —que solicitaron los planos para estudiar el emplazamiento de autoridades— y el despliegue llegado de los ministerios para velar por el dispositivo de seguridad. Junto a los Reyes de España se contempla que también asistan a la misa final del viaje de León XIV al país, en Tenerife, la princesa y la infanta, además del presidente del Gobierno y gran parte de los ministros de España.

También participaron los responsables de Protocolo del Gobierno de Canarias, José Rivero, y del Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Santos, volcados en la preparación de la visita que promueve la Diócesis.

Ya en el recinto portuario de la capital tinerfeña se incorporó por segunda vez el arquitecto Alejandro Beautell, designado por el Obispado de Tenerife, para presentar los detalles del espacio celebrativo donde el papa presidirá la última eucaristía de su viaje a España y que contará con más de trescientos concelebrantes.

En el recinto portuario esperaban a la comitiva vaticana el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, así como el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez. A diferencia de la avanzadilla de marzo, cuando se utilizaron dos vehículos oficiales y una guagua, en esta oportunidad la comitiva se trasladó en coches negros, custodiados por las policías locales de La Laguna y Santa Cruz y, en la autopista, por la Guardia Civil.

Además de la distribución en el recinto portuario del espacio celebrativo, miembros de la comitiva se interesaron por el tiempo que tardará el papa en desplazarse desde Aguere al puerto, toda vez que se trata de una agenda muy milimétrica que arranca en Las Raíces, para llegar a la plaza del Cristo, continuar con un paseo en un pequeño vehículo por la calle Viana hasta el Obispado y, posteriormente, bajar en comitiva de seguridad hasta la avenida La Salle y, en papamóvil, al puerto. Y todo en siete horas.