Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo

Rodalies volverá a ser de pago a partir del próximo sábado 9 de mayo. Así lo ha anunciado este jueves la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, durante una visita a las obras del túnel de Rubí con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

La gratuidad del servicio durará, por tanto, hasta el viernes 8. Estaba vigente desde el accidente de Gelida del 20 de enero, que obligó a suspender todo el servicio en Catalunya y a abrir una etapa de obras de emergencia marcada por varios cortes en las líneas y la ampliación de las limitaciones temporales de velocidad (LTV). Paneque ha confirmado que ya se ha recuperado el 90% del pasaje habitual y que, con la retirada progresiva de las LTV, ya no son necesarias medidas excepcionales como la gratuidad.