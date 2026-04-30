Centro de investigación contra el cáncer
Todos los patronos privados del CNIO dejan el centro y ahondan la crisis que asola a la institución
La Fundación BBVA y Cris contra el Cáncer abandonan el patronato, al igual que hizo en marzo la Asociación Española Contra el Cáncer tras salir a la luz el escándalo de corrupción
La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por ocultar sus vínculos empresariales
El Periódico
Todos los patronos privados del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han abandonado la institución, lo que ahonda la crisis de reputación que sufre la institución desde que la Fiscalía Anticorrupción comenzara a investigar la trama de corrupción que supuestamente ha desviado 25 millones de euros, tras la denuncia efectuada por un exalto cargo del centro. El escándalo motivó el cese del gerente, Juan Arroyo y de la directora científica, María Blasco, acusada de irregularidades financieras y de acoso laboral.
En un inicio, fue la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) la que comunicó, el pasado 9 de marzo, que abandonaba el patronato del CNIO por el "impacto" que su presencia en el centro investigado está teniendo "en la relación con los pacientes, investigadores, socios y personas voluntarias". Y este jueves ha salido a la luz que han dejado también el patronato la Fundación BBVA y la Fundación Cris Contra El Cáncer, según ha adelantado 'El País' y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del CNIO.
El CNIO se queda, por tanto, sin entidades privadas en su patronato, que está presidido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán. El patronato despidió a Arroyo y Blasco, tras la denuncia del exalto cargo por corrupción y nombró otro gerente, José Manuel Bernabé, que renunció a su cargo el 27 de febrero tras una denuncia por presunto acoso sexual interpuesta por una exsecretaria general del centro, Laura Muñoz, que a su vez fue despedida después de denunciar internamente a Bernabé.
Asimismo, el patronato ha aprobado un plan de reorganización que ha provocado el cierre de varias unidades y la apertura de nuevas. Dicho plan contempla también la decisión de vetar contratos con las empresas de la presunta trama corrupta. Todo ello ha implicado una veintena de despidos, nueve de ellos han sido denunciados este jueves por el sindicato CSIF, que ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Ciencia para abordar "la situación de parálisis que sufre el centro y la necesidad de recuperar estabilidad, reforzar las plantillas en los puestos clave que se han extinguido y desbloquear de una vez la gestión".
La polémica de Barbacid
La decisión de la Fundación Cris contra el Cáncer se tomó el pasado 10 de abril, cuando el jefe del grupo de Oncología Experimental, Mariano Barbacid, ya sabía que la revista de la Academia de Ciencias de EEUU (PNAS) había decidido retirar su investigación sobre la cura del cáncer de páncreas en ratones debido a que el científico no había comunicado que es copropietario de la empresa Vega Oncotargets, dedicada a la búsqueda de financiación nuevas terapias y la explotación comercial de las mismas, porque constituye un conflicto de intereses.
Esta situación ha agravado, aún más, la crisis que sufre el CNIO, pese a que Barbacid ha comunicado que ha subsanado "la omisión formal" y el estudio será "publicado en breve" porque "el valor de la investigación en sí no está en duda".
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