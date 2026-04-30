En el plazo de un año
El Parlament pide la gratuidad del material escolar y las excursiones en centros públicos
La cámara catalana ha tumbado un punto de la iniciativa que pedía al ejecutivo catalán que exigiera a los centros concertados la escolarización gratuita como condición para renovar la subvención
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El pleno del Parlament ha instado este jueves al Govern a aprobar, en el plazo de un año, "un plan para garantizar la gratuidad efectiva" de la enseñanza obligatoria en los centros públicos, que incluya el coste del material escolar, las salidas y las actividades complementarias.
Así lo plantea un punto de una moción de la CUP que los anticapitalistas han modificado a partir de una enmienda del PSC y que ha salido adelante con el apoyo de los socialistas, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, mientras que Junts se ha abstenido y PP y Vox han votado en contra.
Eliminación progresiva
La moción pide al gobierno catalán aprobar, en el plazo de un año, un plan "para garantizar la gratuidad efectiva de las enseñanzas obligatorias en los centros públicos que contemple la eliminación progresiva de las aportaciones económicas que soportan las familias en concepto de material escolar, salidas y actividades complementarias".
En cambio, la cámara catalana ha tumbado un punto de la iniciativa de la CUP que pedía al ejecutivo catalán que exigiera a los centros concertados la escolarización gratuita como condición para renovar la subvención, una propuesta para la que los anticapitalistas solo han podido recabar el aval de ERC y Comuns
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