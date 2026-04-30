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Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras
Más de 580.000 vehículos saldrán de Barcelona en el puente del Primero de Mayo
La DGT activa el operativo especial 1 de mayo y espera más de 6 millones de desplazamientos en toda España
La operación salida de este largo fin de semana del Primero de Mayo empieza este jueves a las tres de la tarde. En Catalunya, el Servei Català de Trànsit y los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo especial que prevé que entre este jueves a las 12 horas y las 15 horas del viernes, Día de los Trabajadores, salgan del área metropolitana de Barcelona cerca de 580.000 vehículos. En España, se estiman seis millones de desplazamientos.
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Vehículos especiales
Trànsit tambiénaplicará las medidas especiales para los vehículos pesados que no podrán circular el domingo 3 de mayo en la AP-7 entre Maçanet de la Selva y Hospitalet de l'Infant, en ambos sentidos entre las 17.00 y las 22.00 horas. Además, en la AP-7, en el tramo entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès, los vehículos o conjuntos de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada (MMA) superior a 7.500 kg tendrán que circular obligatoriamente por el carril derecho y no podrán efectuar adelantamientos. Esta medida se aplicará en ambos sentidos el jueves 30 de abril, entre las 17:00 y las 22:00 horas; viernes 1 de mayo, entre las 10:00 y las 14:00 horas; y el domingo 3 de mayo, entre las 17.00 y las 22.00 horas.
Medidas para facilitar la circulación
Para evitar retenciones Trànsit habilitará, de forma preventiva, más de 100 kilómetros de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación del tráfico. Una de ellas será instalar carriles adicionales para la vuelta del domingo en varios tramos con elevada intensidad de tráfico: en la AP-7 entre Vilafranca del Penedès y Molins de Rei (enlace con la B-23), así como entre Sant Celoni y Montornès del Vallès; y en la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat (enlace con la B-20).
Adicionalmente, tanto en la operación salida como en la operación retorno, se habilitarán otras medidas de regulación vial , como la apertura de carriles Bus VAO, la priorización de sentidos en rotondas y el cierre de accesos a determinadas poblaciones en vías como la GI-662, la C-31, la C-65, la N-4-N5-N-4.
Más controles
Los Mossos desplegarán un dispositivo especial para la vigilancia y control de las carreteras catalana para garantizar la seguridad vial y evitar víctimas mortales o heridos graves. Por eso se establecerán controles específicos además de garantizar la fluidez del tráfico. En los cuatro días del dispositivo 1.365 efectivos de la división de Tráfico de Mossos se desplegarán en vías de máxima movilidad y en las secundarias, así como en los puntos de mayor circulación. Se harán 1.029 controles, de los que 310 serán de alcoholemia y drogas; 176 controles de seguridad pasiva; 165 controles de distracciones; 154 controles de velocidad; 125 controles específicos de motocicletas y 99 controles de transportes.
Seis millones de desplazamientos en España
En España, están previstos un total de 6.040.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera, cifra inferior a la de años anteriores debido a que el día 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio. No obstante, la previsión de movimientos diarios -en torno a 1,5 millones- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.
Extremar la precaución
Las lluvias pueden afectar a la movilidad y las condiciones de conducción, con posibles dificultades en la red viaria. Por este motivo, se pide reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, evitar frenadas bruscas y maniobras repentinas, e informarse previamente del estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento.
Alerta INUNCAT en la Catalunya Central
Trànsit pide extremar la precaución durante la operación salida, especialmente en los desplazamientos hacia la Catalunya Central, ante la previsión de lluvias intensas a lo largo de este jueves. El temporal supuesto la activación de la alerta INUNCAT por parte de Protecció Civil.
580.000 vehículos saldrán del área de Barcelona
Con motivo del puente del Primero de Mayo el Servei Català de Trànsit (SCT) y los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo especial de control del tráfico ante un incremento de desplazamientos. Se calcula que entre las 12 horas de este jueves 30 de abril y las 15 horas del viernes 1 de mayo salgan del área metropolitana de Barcelona cerca de 580.000 vehículos. Además, entre las 12 y las 24 horas del domingo 3 de mayo, volverán hacia el área de la capital catalana unos 280.000 vehículos.
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