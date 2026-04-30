Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

Medidas para facilitar la circulación

Para evitar retenciones Trànsit habilitará, de forma preventiva, más de 100 kilómetros de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación del tráfico. Una de ellas será instalar carriles adicionales para la vuelta del domingo en varios tramos con elevada intensidad de tráfico: en la AP-7 entre Vilafranca del Penedès y Molins de Rei (enlace con la B-23), así como entre Sant Celoni y Montornès del Vallès; y en la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat (enlace con la B-20).

Adicionalmente, tanto en la operación salida como en la operación retorno, se habilitarán otras medidas de regulación vial , como la apertura de carriles Bus VAO, la priorización de sentidos en rotondas y el cierre de accesos a determinadas poblaciones en vías como la GI-662, la C-31, la C-65, la N-4-N5-N-4.