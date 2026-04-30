Once buques de varios países que participan en un ejercicio de guerra de minas atracarán tres días en Alicante

Las aguas de Alicante, Murcia y Baleares acogen desde este pasado lunes un ejercicio multinacional avanzado de guerra de minas (ESP MINEX-26) que organiza y lidera la Armada con carácter anual y se prolongará hasta el 8 de mayo. En estas maniobras participan once buques que realizarán una escala en el puerto de Alicante del 1 al 3 de mayo y los barcos de la Armada española podrán ser visitados por el público durante las jornadas de puertas abiertas que se han organizado para el próximo viernes y el sábado.

Además de los once buques, en el ejercicio participan un helicóptero H135, miembros de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM), el Centro de Datos de Guerra de Minas, así como diversos vehículos autónomos no tripulados. En total son más de 500 efectivos de España, Estados Unidos, Grecia, Italia y Turquía.

Imagen de algunos de los buques del ejercicio / ARMADA

Según informa la Comandancia Naval de Alicante, la Fuerza Naval multinacional la integran, además de las unidades españolas, la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN en el Mediterráneo (SNMCMG-2) y la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR). El comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada (Fuerza MCM), embarcado con su estado mayor desplegable en el Buque de Acción Marítima (BAM) “Relámpago”, es la autoridad responsable de la preparación y ejecución del ejercicio.

Sistemas de detección submarina

Las unidades participantes cuentan con sofisticados sistemas de detección submarina, buceadores especializados en la neutralización de minas, así como diversos vehículos autónomos submarinos, que complementan las capacidades de los cazaminas.

Durante la escala en el puerto de Alicante del 1 al 03 de mayo, en la tarde del sábado está previsto que se realice al ocaso y siguiendo las tradiciones de la Armada un acto de arriado solemne de bandera.

Para las jornadas de puertas abiertas, el viernes 1 de mayo podrán visitarse el BAM "Relámpago" y cazaminas de 16 a 20 horas y el sábado por la mañana de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas solo los cazaminas.

La Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada celebra este mes de abril su 80 aniversario, ya que se toma como momento de su creación el 25 de abril de 1946, fecha de entrega a la Armada del primer dragaminas creado específicamente para ese cometido y construido en España, el "Bidasoa".

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Patrullero en Moraira y Dénia

Además de esta escala de buques en Alicante, el patrullero “Formentor”, unidad de la Armada con base en el Arsenal de Cartagena, realizará el próximo viernes una escala en el puerto de Moraira y el sábado otra en Dénia. Estas escalas se realizan en el marco de las navegaciones de vigilancia marítima que este buque realiza en el litoral mediterráneo habitualmente. Tanto en Moraira como en Dénia, el buque ofrecerá una jornada de puertas abiertas a todos los ciudadanos que deseen acercarse en horario de cuatro a siete de la tarde. Con ello, la Armada quiere dar a conocer la misión de este buque, y los medios con los que cuenta a bordo.