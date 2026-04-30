Milagros Tolón: "No conozco la letra pequeña del plan de los Mossos en los colegios, es la Generalitat la que debe explicarlo"

La ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, no ha querido este jueves pronunciarse sobre el programa piloto de los Mossos d’Esquadra en escuelas e institutos. "No he leído la letra pequeña y prefiero no pronunciarme. Debe ser la Generalitat la que explique el plan", ha concluido la ministra, que no ha querido seguir hablando de la iniciativa catalana, a pesar de la insistencia del moderador del coloquio informativo, organizado por Europa Press en Madrid. "Es un programa piloto, no conozco la letra pequeña, parece que ser que es en 13 centros de 3.000, lo que tiene que hacer la Generalitat es explicarlo para que se entienda", ha concluido. Es el único aspecto educativo que ha esquivado. En las demás preguntas, desde la FP privada, el acoso escolar o la futura ley de ratios, sí se ha explayado.

El programa piloto impulsado por el Govern, de la mano de las consellerias de Educació i FP e Interior, para enviar Mossos d’Esquadra de paisano a escuelas e institutos catalanes ha levantado una polvareda y confusión tal que la explicación ofrecida en solitario por la consellera de Educació, Esther Niubó, -sin la presencia de su homóloga en Interior, Núria Parlon, y cinco días después de que estallara la polémica- no acabó de despejar dudas

Los agentes estarán presentes en los centros. Irán desarmados y sin uniforme. No tendrán despacho en el centro, ni entrarán en las aulas ni estarán durante todo la jornada lectiva todos los días de la semana. La presencia concreta en cada centro dependerá también de las direcciones de escuelas e institutos, en función de sus necesidades. Según el plan piloto presentado por Educació, los agentes "de convivencia" harán "prevención y mediación", "siempre de acuerdo con las direcciones de los centros".

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La medida ha arrancado esta semana con seis agentes "integrados" que se repartirán los 14 centros designados de las Zonas Educativas de L’Hospitalet, Vic, Val d’Aran y Tàrrega; El Prat de Llobregat y Sabadell. Son centros de tipologías distintas -de primaria, de secundaria e institutos-escuela- y de distintos grados de complejidad porque al ser un piloto el objetivo es probarlo en diferentes entornos y realidades. El instituto Margarida Xirgu de L'Hospitalet, sin embargo, ya ha pedido retirarse del plan.