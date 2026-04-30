Mario Bielsa, geólogo: "Estamos viendo fundirse hielo formado hace miles de años"

Mientras la mayoría de personan ven el hielo como un elemento más del paisaje de montaña, para Mario Bielsa representa una valiosa –y cada vez más frágil– fuente de información. Nacido en el Valle de Benasque (Aragón) y licenciado en Geología en la Universitat Autònoma de Barcelona, está cursando ahora un doctorado en el Instituto Pirenaico de Ecología – CSIC gracias una beca de la Fundación La Caixa. Su objetivo es trazar una memoria climática de los Pirineos a partir del permafrost y las formaciones rocosas de las cuevas del Monte Perdido.

-¿Se podría decir que usted es mitad científico y mitad deportista de aventura?

-Desde pequeño me ha interesado la montaña y los glaciares, y mis padres me animaban a entender por qué las cosas son como son. Cuando hice un máster en Suiza me empecé a interesar por las cuevas de hielo y al final he podido dedicarme a ello gracias a la beca. Creo que en CSIC me escogieron porque también sabía moverme por el entorno y dominar los temas más ‘deportivos’. Así que quizás sí que soy algo diferente al resto de perfiles científicos. En todo caso, la espeleología es muy dura y aún sigo aprendiendo.

-¿Qué misterios se esconden en las cuevas del Pirineo?

-Las estalagmitas de roca nos dan pistas de la historia paleoambiental. La más reciente con la que he trabajado tenía 100.000 años, que es una escala temporal muy larga. Por otro lado, el Monte Perdido hay depósitos de hielo que podrían ser los más antiguos descubiertos hasta ahora en una cueva, y que acumulan componentes químicos y restos biológicos. Ambos elementos están relacionados con la presencia o no de permafrost, que es el objetivo principal de mi investigación, y que nos aporta información sobre los periodos glaciares e interglaciares.

-¿Quedan muchos ‘huecos’ por llenar en la cronología geológica del Pirineo?

-Sobre el alcance de los glaciares hay algo de información, pero del permafrost no se sabe nada, ya que no deja una marca clara. Es simplemente roca congelada y no tiene una relación lineal con los periodos cálidos o fríos. Hemos visto periodos de mucho frío con glaciares grandes donde, sin embargo, no hay permafrost en la montaña porque el glaciar la aísla del frío exterior. Se ha reconstruido la historia del permafrost con estalagmitas en Siberia o en los Alpes, pero no en el Pirineo.

-¿El estudio del pasado geológico también da pistas sobre el futuro?

-Conocer el pasado nos permite hacer predicciones de futuro. Por ejemplo, cómo responde el permafrost a los cambios ambientales y su resiliencia. Debido al calentamiento global, ya estamos viendo que los cambios actuales afectan a lugares donde pensábamos que no podían llegar. Estamos viendo cómo desaparece hielo de hace 4.000 años. Y en una de las principales cuevas en las que trabajamos ha entrado agua, formando una cascada de hielo, cosa que es inaudita porque hasta ahora estaba en teoría muy aislada por un permafrost muy fuerte.

-¿Qué consecuencias tiene la desaparición de este permafrost?

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-Por un lado, cuando el hielo antiguo se funde, desparece para siempre la información que había almacenado en él. Pero también tiene consecuencias geológicas muy importantes. Aquí no tenemos problemas tan grandes como en Suiza, donde hay pueblos justo debajo de montañas enormes, pero en el macizo del Monte Perdido ya vemos un aumento de desprendimientos de rocas. Es decir, que las consecuencias del calentamiento global generan un riesgo real para las personas y las infraestructuras de montaña. Mi papel es aportar información, pero está claro que el permafrost se está fundiendo y es el momento de actuar.