Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: el servicio volverá a ser de pago el sábado 9 de mayo

La Generalitat y el Gobierno han querido ejemplificar este jueves desde el recién reabierto el túnel de Rubí que Rodalies se ha encaminado para recuperar progresivamente la normalidad. Se han basado, sobre todo, en dos cifras arrojadas tanto por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, como por la consellera de Territori, Sílvia Paneque: el 96% del servicio ya está restablecido y se ha recuperado el 90% de la demanda de los trenes con respecto a enero, antes de que el accidente de Gelida hiciera saltar la red ferroviaria catalana por los aires. Por ello, y para que el servicio sea "más funcional" aún, los abonos de Rodalies dejarán de ser gratis a partir del próximo sábado 9 de mayo.

Más allá del precio a pagar por subir a los trenes, lo cierto es que la próxima semana habrá mejoras en la gran mayoría de líneas que, tres meses después del accidente, siguen con afectaciones derivadas de la crisis ferroviaria. El lunes, se restablece el servicio de la R15 entre Reus y Móra la Nova, uno de los más afectados desde el accidente de Gelida por las limitaciones temporales de velocidad (LTV). Y a partir del martes, la R3 alargará su recorrido entre Vic y Ripoll hasta llegar a Ribes de Freser, quedará para más adelante la reapertura hasta Puigcerdà. Por otro lado, la R4 volverá a hacer su recorrido completo entre Sant Vicenç de Calders y Manresa este martes, sin necesidad de coger un tren lanzadera en Terrassa como llevaba sucediendo desde el pasado 5 de febrero.

Tramos pendientes

De momento, los retos más inmediatos de la red son las reaperturas pendientes para poder declarar restablecido el 100% del servicio. Para ello, deberá reabrir todavía el tramo de la R15 entre Riba-roja y Mora d'Ebre y el tramo entre Puigcerdà y Ribes de Freser de la R3. También deberá restablecerse el servicio de la R8 entre Martorell y Rubí, algo que ocurrirá "a lo largo de junio", según ha explicado Santano. Además, a partir de este lunes 4 de mayo cerrará la R13 entre Sant Vicenç de Calders y La Plana - Picamoixons durante dos meses.

También permanece cerrada completamente la R7 y la R3 entre L'Hospitalet y La Garriga, por obras anteriores al accidente de Gelida. Estaba previsto que la R3 reabriera el tramo hasta Mollet este mes de mayo, aunque Santano y Paneque se han limitado a apuntar este jueves que el horizonte para la reapertura total de la línea sigue siendo "enero de 2027".

186 millones

Hasta ahora, el Gobierno ha destinado 186 millones de euros en la red de Rodalies desde el accidente de Gelida. En concreto, 170 millones de euros los ha invertido Adif como responsable de la infraestructura ferroviaria, otros 13 millones son responsabilidad de Renfe –en especial los planes alternativos de transportes dispuestos ante los cortes de las líneas– y los tres millones restantes corresponden a la actuación que realizó Carreteras en el punto del siniestro, que afectó a la AP7.

Mapa que muestra las Limitaciones Temporales de Velocidad en la red de Rodalies

Esta inversión ha permitido que de los 90 puntos más maltrechos de la red --detectados tras la inspección de 690 tramos--, 65 ya estén solucionados. La mayoría de los trabajos se han centrado en trincheras, aunque también se ha revisado el estado de túneles, puentes y muros de la red.

Repasamos a continuación el estado actual de cada línea.

La R1 circula de forma ininterrumpida entre l'Hospitalet de Llobregat y Maçanet Massanes y ya ha recuperado el 100% de su servicio. Cómo su trazado discurre en gran parte por la línea de costa es muy susceptible a temporales de viento o tormentas, por lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, propuso que la línea se elevara en algunos puntos. Además, tras el accidente de Gelida sufrió un aparatoso desprendimiento que obligó a cerrar varios días toda la línea entre Maçanet y Arenys de Mar.

La R2Sud funciona con dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders y Estació de França, cuatro trenes hasta Garraf, seis hasta Castelldefels y ocho hasta El Prat de Llobregat, por las obras en los túneles del Garraf. La Generalitat ha reforzado varias líneas regulares de buses interurbanos y Renfe fleta buses entre Sant Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat, estación en la que pasarán ocho trenes por hora y sentido hasta Estació de França. Los horarios de la R2 también están afectados por las obras, aunque a principios de abril se recuperaron las frecuencias habituales entre Granollers y Castelldefels, mientras que la R2Nord sigue con sus horarios habituales. Los trabajos de mantenimiento de los túneles durarán tres meses y costarán cerca de cuatro millones de euros.

La R3 recuperó el mes pasado miércoles la circulación entre La Garriga y Ripoll y, a partir del próximo lunes, alargará su recorrido hasta Ribes de Freser. El servicio, además, funciona con muchas limitaciones de velocidad que ralentizan seriamente los trayectos, por lo que todavía funciona el dispositivo de buses sustitutivos dispuestos por Renfe. El tramo transpirenaico entre Ripoll y Puigcerdà seguirá cerrado por obras en los túneles de Toses y Ribes, y de momento no hay fecha para su reapertura. La circulación de la línea sigue completamente cortada entre l'Hospitalet de Llobregat y la Garriga por las obras de desdoblamiento. En un principio, el tramo L'Hospitalet - Mollet del Vallès tenía que reabrir este mes de mayo, cuando acabaran las obras en la estación de Montcada Bifurcació. De momento, sin embargo, no hay una fecha fijada para ello, aunque tanto Territori como Transportes aseguran que el horizonte de enero de 2027 para la reapertura total de la línea está asegurado.

La R4 recuperará todo su recorrido habitual a partir del próximo martes 5 de mayo. Hace pocas semanas, pudo reabrir el tramo en el que sucedió el accidente que desató la crisis y que partió durante varios meses la línea en dos. Su reapertura, además, fue pospuesta por las tensiones internas entre sindicatos de maquinistas y Renfe. Hasta ahora, por otro lado, funcionaba con un servicio de tren lanzadera dispuesto entre Terrassa - Estació del Nord y Manresa.

La R7 sigue completamente cerrada por las obras de la R3, en concreto la actuación en la estación de Montcada Bifurcació. La R4 permite salvar el trayecto entre las paradas de Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès. Desde ahí, un bus sustitutorio con frecuencia cada media hora completa el recorrido haciendo parada en Cerdanyola Universitat y también directamente en el campus de la UAB. Está previsto que la línea reabra durante el mes de mayo, pero de momento no hay una fecha fijada para ello. Los usuarios, eso sí, denuncian que tanto el servicio de buses sustitutorios como el refuerzo de los autocares interurbanos e3 de Moventis no son eficientes.

La R8 ofrece servicio ferroviario entre Rubí y Granollers. Rodalies ofrece un bus complementario que pasa una vez cada hora y que se detiene en todas las paradas entre Martorell Central y Granollers Centre, además de ofrecer servicios directos desde las cabeceras de línea hasta la UAB. La reapertura del túnel de Rubí el pasado miércoles ha permitido que ya circulen por la línea trenes de mercancías por vía única. El secretario de Estado, José Antonio Santano, asegura que "a lo largo del mes de junio" se reabrirá el segundo carril y podrá volver a prestarse servicio comercial.

La R11 funciona sin interrupciones entre las estaciones de Barcelona - Sants y Portbou o Cerbère, ya en Francia. La línea tuvo que cerrar todo el tramo entre Caldes de Malavella y Portbou los primeros días después del accidente de Gelida tras varios desprendimientos. Tras una revisión de las vías, la línea fue reabriendo: primero hasta Figueres, el pasado 29 de enero, y más tarde hasta Portbou.

La R13 y la R14 están reabiertas desde el 7 de febrero y funcionan hasta Sant Vicenç de Calders. Allí, Renfe ha dispuesto una flota de buses sustitutorios hasta El Prat de Llobregat por las obras en el Garraf. A partir de este lunes, sin embargo, se prevé un corte de dos meses en el tramo de la R13 entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons. Los trenes seguirán uniendo Lleida con Sant Vicenç de Calders vía Tarragona (como lo hace la línea R14), y se dispondrá un servicio de bus alternativo para prestar servicio a los municipios afectados por el corte.

La R15, una de las más afectadas por las limitaciones temporales de velocidad (LTV) desde la crisis de Gelida, recuperará parcialmente su servicio este próximo lunes 4 de mayo. Después de tres meses en los que los trenes no circulaban entre Reus y Riba-Roja d'Ebre, la línea restablece su servicio entre Reus y Móra d'Ebre y dispone un servicio alternativo de buses en los municipios donde aún no llegue el tren.

Ambas líneas de Regionals, que salvan la distancia entre Barcelona - Estació de França con Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura según el servicio, funcionan hasta Sant Vicenç de Calders. Allí, Renfe ha dispuesto una flota de buses sustitutorios hasta El Prat de Llobregat.

Los Rodalies de Tarragona ofrecen servicio ferroviario en todo su recorrido, aunque hablamos de líneas especialmente cortas y con pocas frecuencias. La RT1 va de Tarragona a La Plana - Picamoixons y la RT2 de Tarragona a Port Aventura a la espera de poder llegar de nuevo hasta L'Arboç.

La RL4 funciona entre Lleida y Manresa, y llegará hasta Terrassa el próximo martes, cuando también se reabra el tramo para la R4. La RL3 ya estaba funcionando a pleno rendimiento entre Lleida y Cervera con su recorrido habitual. Ambas líneas, y sus estaciones –pero no las vías y el resto de la infraestructura– pasarán a ser de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de otoño.