Cambios organizativos
Justícia mejora las condiciones laborales y de seguridad del personal de los centros juveniles
El acuerdo refuerza el modelo de educación, responsabilización y reinserción social de estos equipamientos
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El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, junto a representantes de los sindicatos UGT, CCOO, IAC-CATAC, CSIF y La Intersindical, representantes en la Mesa Sectorial, han firmado un acuerdo de mejora de condiciones de trabajo del personal de los centros educativos y unidades de convivencia en grupo educativo de justicia juvenil. El acuerdo, que ha sido suscrito con consenso y unanimidad sindical según Justícia, pretende fortalecer el modelo educativo de los centros de justicia juvenil y garantizar una prestación más eficiente del servicio público, con la finalidad de promover la integración y reinserción social de los menores y jóvenes atendidos.
El nuevo acuerdo supone una actualización relevante del marco laboral del sector, dado que el último se firmó en 2007. De esta forma, se mejora la organización para garantizar una distribución horaria que asegure la atención continua y permanente de los menores y jóvenes en estos centros. Además, refuerza el modelo propio centrado en una intervención educativa y responsabilizadora en la que los profesionales desempeñan un doble rol de educación y control.
También se establecen mejoras en conciliación, permisos, vacaciones y medidas específicas para el personal mayor de 55 años, así como actuaciones en materia de seguridad, salud laboral, formación y movilidad del personal. El objetivo es cubrir a los profesionales de estos centros educativos de justicia juvenil ya que las características de los menores y jóvenes atendidos, que presentan a menudo múltiples factores de riesgo, necesitan una intervención especializada.
Además, se ha mejorado las retribuciones, en función de las tareas que desarrollen, equiparándolas al resto de trabajadores del ámbito de la ejecución penal, y se incorporan complementos específicos por trabajo en días festivos de especial significación. El acuerdo tiene una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y establece también la creación de una comisión de seguimiento para garantizar su despliegue y evaluación continua.
Tras la firma, el conseller Espadaler ha destacado que "este acuerdo reconoce la complejidad y la importancia de la labor de los profesionales de la justicia juvenil y refuerza un modelo que pone en el centro la función educativa y la reinserción". En este sentido, ha subrayado también que "mejorar las condiciones laborales es también una manera de mejorar el servicio público y garantizar una atención más eficaz a los menores y jóvenes" .
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