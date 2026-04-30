Escuela primaria
Investigan una segunda denuncia de abuso sexual a un menor por un trabajador de un colegio de Torelló
Los Mossos d'Esquadra han recibido una segunda denuncia contra un trabajador de un colegio público de Torelló (Osona, Barcelona) por presuntos abusos sexuales a otro menor del centro, según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El 9 Nou'.
Las mismas fuentes indican que el hombre fue detenido tras conocerse una primera denuncia por los mismos hechos el viernes pasado, si bien quedó en libertad, según el digital, tras entregar al juzgado todas las diligencias.
Fuentes de la Conselleria de Educación subrayaron que no se trataba de un docente y que tampoco es personal del Departamento, y aseguraron que se activaron todos los protocolos previstos para atender al alumnado y que se está trabajando de forma coordinada con el centro educativo.
La escuela donde han ocurrido los hechos es un centro de educación infantil y primaria y los menores afectdos son muy pequeños, según ACN.
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
- Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
- Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad
- Un estudio del CSIC concluye que la dieta mediterránea y la microbiota vaginal influyen en el éxito de la inseminación artificial
- Las siestas excesivas se asocian con tasas de mortalidad más altas: 'Neurodegeneración, enfermedades cardiovasculares y morbilidad
- El AMB plantea que Rodalies crezca con 'semi-terminales' de trasbordo en la entrada de Barcelona y trenes que no crucen la capital
- La pesadilla de una víctima de violencia de género: 'Cuando volvamos a casa te vas a enterar