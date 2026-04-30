Investigan una segunda denuncia de abuso sexual a un menor por un trabajador de un colegio de Torelló

Los Mossos d'Esquadra han recibido una segunda denuncia contra un trabajador de un colegio público de Torelló (Osona, Barcelona) por presuntos abusos sexuales a otro menor del centro, según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El 9 Nou'.

Las mismas fuentes indican que el hombre fue detenido tras conocerse una primera denuncia por los mismos hechos el viernes pasado, si bien quedó en libertad, según el digital, tras entregar al juzgado todas las diligencias.

Fuentes de la Conselleria de Educación subrayaron que no se trataba de un docente y que tampoco es personal del Departamento, y aseguraron que se activaron todos los protocolos previstos para atender al alumnado y que se está trabajando de forma coordinada con el centro educativo.

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La escuela donde han ocurrido los hechos es un centro de educación infantil y primaria y los menores afectdos son muy pequeños, según ACN.