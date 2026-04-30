El Institut d'Estudis Catalans retira al catedrático Ramón Flecha el Premi Catalunya y cesa a la junta de la Associació de Sociologia, vinculada a CREA

El pleno del Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprobado retirar el Premi Catalunya de Sociología 2019 al catedrático emérito de la Universitat de Barcelona (UB) Ramón Flecha, levantar la suspensión de actividades de la sociedad filial Associació Catalana de Sociologia (ACS), vigente desde diciembre de 2025; destituir a la actual junta directiva –vinculada a CREA, su grupo de investigacion que fue autodisuelto en diciembre–, y convocar elecciones para constituir una junta provisional.

Esta junta provisional tendrá el encargo de elaborar una reforma de los estatutos de la filial, que se deberá presentar en el pleno del IEC en un plazo máximo de seis meses, informa este jueves la academia en un comunicado.

El IEC ha acordado retirar el Premi Catalunya de Sociología a Flecha por "la modificación de las bases que hizo el jurado del premio a favor de su candidatura".

Grupo disuelto en diciembre

Flecha fue fundador del grupo Community of Research on Excellence for All (CREA) –que anunció su disolución hace cuatro meses–, que ha sido objeto de una investigación de la UB a raíz de "la denuncia de 11 personas por conductas graves de violencia de género y acoso institucional, que pueden ser constitutivas de delito".

La decisión del pleno se enmarca en las conclusiones de la comisión de investigación, que ha constatado un deterioro sostenido del funcionamiento interno de la ACS durante el periodo 2017-2025, caracterizado por "actuaciones contrarias al carácter de sociedad filial de la IEC, prácticas percibidas como excluyentes o sigilosamente coercitivas, episodios de acoso y presión, así como una pérdida de pluralismo y credibilidad institucional".

Nuevas elecciones

El informe también señala "la instrumentalización de la ACS como altavoz institucional" del grupo Crea y un blindaje progresivo de la junta directiva, mayoritariamente formada por personas del entorno de ese grupo, ante la crítica y la discrepancia.

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Por ello, el pleno del IEC ha aprobado cesar a los actuales miembros de la junta directiva de la ACS, convoca la elección de una junta provisional que elabore una propuesta de reforma estatutaria en un plazo máximo de seis meses, y una vez aprobados los nuevos estatutos convocar elecciones a una nueva junta directiva.