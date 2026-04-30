La Guardia Civil advierte del perfil del ciberestafador: joven, varón, reincidente y con un creciente interés por la IA

Los agentes de la CiberComandancia de la Guardia Civil ven en su trabajo diario a delincuentes vendiendo animales cuyo tráfico está prohibido, o trapicheando con gas fluorado, altamente contaminante, u ofreciendo armas al mejor postor… Sin embargo, más de la mitad de los delitos que se encuentran en sus patrullas por el ciberespacio y que les denuncian los ciudadanos son cometidos por medios informáticos, y el 95% de estos son ciberestafas.

Es el gran campo de actuación criminal en el mundo 'online'. Ha favorecido su crecimiento, en el inicio, una escasez de normas jurídicas y de presencia policial que ahora se palía, pero también el hecho de que el ciudadano se enfrenta a un ecosistema nuevo, con reglas desconocidas y amenazas que antes no había asumido.

En España ya representa un 70% de la población la gente que tiene versión 'online' de su cuenta corriente, normalmente en el móvil. Es una suculenta tentación para delincuentes que aprovechan, como principal ventana, la confianza y el desconocimiento de la víctima. Y esa es una de sus características: el oportunismo.

En las pantallas que manejan los especialistas de la CiberComandancia de la Guardia Civil desfilan a diario las casuísticas, los patrones, los modos de poner la trampa y de caer en el engaño, hasta el punto de que ya pueden describir sendos retratos robot de víctimas y agresores.

Los delincuentes

Explica el coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, jefe de la CiberComandancia de la Guardia Civil, que es característica frecuente del ciberestafador poseer capacidades para seducir o convencer; pero, sobre todo, basa su negocio en perseverar. Esta es su descripción:

– El criminal fracasará en la mayoría de los engaños que intenta con falsos avisos de SMS, indicando que hay un paquete que no puede entregar, un pago que va a hacer, un cobro que se aproxima en el calendario, un regalo, una herencia, una inversión atractiva… Todo tipo de artimañas para lograr que el incauto clique en un 'link' de internet y abra sus datos bancarios al agresor. Sin embargo, de cada muchos intentos, uno, dos, tres, cien peces caen en la red.

– Si no es el 'phising' lo que intenta –sino una típica estafa de 'man in the middle', colocándose en el tráfico de correos electrónicos con facturas de una empresa o un servicio–, permanecerá ahí agazapado con paciencia, hasta que surja la posibilidad de alterar uno de esos mensajes cambiando los dígitos de la cuenta corriente para desviar los pagos.

– Ese agresor sabe esconderse y ser silencioso en internet. “No tiene perfil personal en redes sociales, y hace una navegación mínimamente arriesgada para evitar dejar huellas que permitan localizarlo”, explica el coronel.

– Dependiendo de cómo sea su víctima objetivo, en vez de usar comunicaciones telemáticas, preferirá el teléfono.

– Este delincuente suele ser joven, varón, versado en técnicas informáticas, pero sin ser un 'hacker' sofisticado, con un creciente -y muy inquietante- interés por la inteligencia artificial y los servicios que en ese campo le pueden prestar otros delincuentes para mejorar sus engaños.

– Generalmente actúa organizado, aunque no siempre en jerarquía, para beneficiarse del apoyo de redes criminales, especialmente las que ofrecen servicios para el blanqueo por un pequeño porcentaje del botín.

– Este tipo de criminal “suele presentar una elevada reincidencia”, explica Pérez Rodríguez.

La víctima

Hay una curiosa cadencia en las más de 40.000 solicitudes de denuncia que ha recibido ya la CiberComandancia de la Guardia Civil en menos de un año de vida. En fin de semana, los afectados denuncian menos. De hecho, los avisos por delitos y daños se acumulan cada día laborable entre las 9.30 y las 14, descienden a la hora de comer y se reactivan entre las 16 y las 20 horas.

– Pero es muy frecuente que la víctima de una estafa en internet, si no es cuantiosa, no denuncie. El delito por medios informáticos más frecuente es también el que tiene mayor lo que en jerga policial llaman “cifra negra”, la de los casos no puestos en conocimiento de las autoridades.

– La víctima suele tener problemas económicos. Las personas que están azoradas por urgencias de pagos, o falta de ingresos, malas rachas, paro, pobreza continuada, serán más proclives a caer en engaños, mensajes telefónicos que les prometen dinero, principalmente.

– Esa víctima tipo suele ser una persona que vive sola, según la experiencia acumulada por la CiberComandancia de la Guardia Civil y los ‘Equipos Arroba’ que se encargan de investigar, en esa y otras comandancias, los delitos telemáticos.

– A menudo la víctima se encuentra en un estado depresivo, de baja autoestima y con cierto desorden en su vida, detalles que aumentan su vulnerabilidad. Numerosas ciberestafas atrapan a personas que son engañadas cuando están navegando por internet de madrugada, en horas en el que la mayoría de la población duerme.

– El cibercriminal sabe detectar su caladero. Para engaños por vía telefónica, tendrá más sencillo pescar inocentes en las llamadas engañosas que, en horario laboral, atienden personas mayores en sus domicilios.