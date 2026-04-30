La rehabilitación a distancia mejora la movilidad y el equilibrio en pacientes con ataxia

Las ataxias hereditarias son un conjunto de trastornos genéticos neurodegenerativos poco frecuentes que afectan el sistema nervioso y dificultan la coordinación del movimiento, el equilibrio y el habla. Aunque aún no tenga cura, la rehabilitación puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados. Según un estudio que ha publicado este jueves la Universitat de Lleida (UdL), la rehabilitación domiciliaria tiene el potencial de mejorar aspectos funcionales de los pacientes.

El proyecto ha sido liderado por el Grup de Recerca de Cures de Salut (GReCS) del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) y la UdL. Además, ha contado con la colaboración de personal investigador del Hospital Clínic de Barcelona, Neurosalud Barcelona y la Universitat Internacional de Catalunya.

El ensayo clínico ha contado con 12 personas que padecen esta enfermedad y ha permitido evaluar la viabilidad y efectos preliminares de un programa de rehabilitación de ejercicios de control de tronco, realizado íntegramente desde casa y que es supervisado a distancia.

Mejoras en la marcha y el equilibrio

“Los resultados sugieren que esta aproximación es factible y también puede aportar beneficios clínicos relevantes”, ha explicado la primera autora del artículo e investigadora de la IRBLleida y la UdL, Maria Masbernat-Almenara.

Los participantes en la prueba piloto siguieron un programa de siete semanas en el cual mostraron mejoras en algunos aspectos funcionales, destacando la marcha, y cambios en su confianza en su equilibrio cotidiano. Los resultados también se vinculan con un mejor control postural del tronco, sin embargo, estos no fueron lo suficientemente probados para extraer conclusiones.

Una rehabilitación más accesible

Desde un punto de vista científico, la rehabilitación es fundamental en la gestión de la ataxia, pero, según señala Masbernat-Almenara, “el acceso a servicios especializados puede ser limitado”. “Este estudio apunta a que las intervenciones a distancia pueden ayudar a superar estas barreras”, concluye la investigadora.

Los autores detrás de esta investigación insisten en que pese a que los resultados sean prometedores, es necesario llevar a cabo trabajos con más personas con la enfermedad neurodegenerativa y con un seguimiento a largo plazo para confirmar la eficacia de esta estrategia remota.

El comunicado académico cierra destacando la importancia de profundizar en “modelos de atención más flexibles y centrados en el paciente”, en un contexto donde las soluciones digitales en salud, ganan progresivamente protagonismo. Dentro estas estrategias de renovar las técnicas sanitarias, la telerehabilitación se propone como una herramienta complementaria para facilitar el acceso y la continuidad de los tratamientos.