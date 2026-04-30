El filósofo Emilio Lledó: "Un ignorante con poder es catastrófico para la sociedad"

"La ignorancia individual es inocente, pero un ignorante con poder es catastrófico para una sociedad. Y, desgraciadamente, el no querer pensar, dialogar o entender está a la orden del día en nuestra política". Así de rotundo se ha mostrado el filósofo sevillano Emilio Lledó sobre la situación que se vive en la actualidad en la política del país, en la que algunos representantes presentan "grumos mentales" que impiden el diálogo.

El trianero miembro de la Real Academia Española de la Lengua y del Instituto de Estudios Avanzados de Bertín se ha convertido en una de las voces más admiradas y escuchadas de la Filosofía actual.

Así, gran parte de la ciudadanía se muestra atenta a cada una de las intervenciones que realiza en redes sociales, medios de comunicación y demás plataformas para intentar despertar conciencias.

El filósofo denuncia los "grumos mentales" que frenan el diálogo

Es lo que ha hecho en una de sus últimas intervenciones, en la que el también escritor y ensayista ha asegurado que en la sociedad actual y en la clase política se encuentran "grumos mentales que no dejan fluir el pensamiento e impiden el diálogo".

Tal y como ha explicado, estos grumos se han forjado por una "mala educación" en la que, al contrario de lo que asegura que ocurría durante la República, en la que se enseñaba "liberando las mentes", se introducen estos "grumos ideológicos".

Lledó reclama más Filosofía para desarrollar la conciencia crítica

Un hecho que, según ha indicado, debería ser atajado con más importancia de la Filosofía en las aulas para, tal y como ha explicado, permitir que esa conciencia crítica se desarrolle en todas las etapas de la vida y, así, evitar la "temida ignorancia".

Un desconocimiento que tiene como resultado más "terrible" la violencia que, para este filósofo nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, es "la manifestación de quien no tiene ninguna razón, pero sí tiene poder".

"Lo peor es un ignorante con poder", sostiene el pensador sevillano

"Salvo discretas excepciones, la política está en manos de ignorantes, y lo peor es un ignorante con poder, porque destroza a todo lo que tiene a mano", ha recalcado Lledó, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y el Premio Nacional de las Letras y de Literatura.

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Por ello, el filósofo aboga por luchar por la enseñanza pública para que toda la ciudadanía cuenta con igualdad de acceso a la educación y que, en ningún caso, sea "diversificada o rajada".