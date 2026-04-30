Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón BarcelonaViviendaEl tiempoBarçaTiempo CatalunyaAldiTrumpPutinMamarazzisBegoña GómezERE Mediapro
instagramlinkedin

Filósofo

El filósofo Emilio Lledó: "Un ignorante con poder es catastrófico para la sociedad"

El también escritor y ensayista ha asegurado que "el no querer pensar, dialogar o entender está a la orden del día en nuestra política"

El filósofo Emilio Lledó: "La gran riqueza de un pueblo no es la economía, sino la cultura y la educación"

Emilio Lledó, filósofo sevillano: &quot;Un ignorante con poder es catastrófico para la sociedad&quot;.

Emilio Lledó, filósofo sevillano: "Un ignorante con poder es catastrófico para la sociedad". / RTVE

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"La ignorancia individual es inocente, pero un ignorante con poder es catastrófico para una sociedad. Y, desgraciadamente, el no querer pensar, dialogar o entender está a la orden del día en nuestra política". Así de rotundo se ha mostrado el filósofo sevillano Emilio Lledó sobre la situación que se vive en la actualidad en la política del país, en la que algunos representantes presentan "grumos mentales" que impiden el diálogo.

El trianero miembro de la Real Academia Española de la Lengua y del Instituto de Estudios Avanzados de Bertín se ha convertido en una de las voces más admiradas y escuchadas de la Filosofía actual.

Así, gran parte de la ciudadanía se muestra atenta a cada una de las intervenciones que realiza en redes sociales, medios de comunicación y demás plataformas para intentar despertar conciencias.

El filósofo denuncia los "grumos mentales" que frenan el diálogo

Es lo que ha hecho en una de sus últimas intervenciones, en la que el también escritor y ensayista ha asegurado que en la sociedad actual y en la clase política se encuentran "grumos mentales que no dejan fluir el pensamiento e impiden el diálogo".

Tal y como ha explicado, estos grumos se han forjado por una "mala educación" en la que, al contrario de lo que asegura que ocurría durante la República, en la que se enseñaba "liberando las mentes", se introducen estos "grumos ideológicos".

Lledó reclama más Filosofía para desarrollar la conciencia crítica

Un hecho que, según ha indicado, debería ser atajado con más importancia de la Filosofía en las aulas para, tal y como ha explicado, permitir que esa conciencia crítica se desarrolle en todas las etapas de la vida y, así, evitar la "temida ignorancia".

Un desconocimiento que tiene como resultado más "terrible" la violencia que, para este filósofo nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, es "la manifestación de quien no tiene ninguna razón, pero sí tiene poder".

"Lo peor es un ignorante con poder", sostiene el pensador sevillano

"Salvo discretas excepciones, la política está en manos de ignorantes, y lo peor es un ignorante con poder, porque destroza a todo lo que tiene a mano", ha recalcado Lledó, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y el Premio Nacional de las Letras y de Literatura.

Noticias relacionadas

Por ello, el filósofo aboga por luchar por la enseñanza pública para que toda la ciudadanía cuenta con igualdad de acceso a la educación y que, en ningún caso, sea "diversificada o rajada".

TEMAS

  1. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  2. Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
  3. Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
  4. Las siestas excesivas se asocian con tasas de mortalidad más altas: 'Neurodegeneración, enfermedades cardiovasculares y morbilidad
  5. El AMB plantea que Rodalies crezca con 'semi-terminales' de trasbordo en la entrada de Barcelona y trenes que no crucen la capital
  6. Un estudio del CSIC concluye que la dieta mediterránea y la microbiota vaginal influyen en el éxito de la inseminación artificial
  7. La pesadilla de una víctima de violencia de género: 'Cuando volvamos a casa te vas a enterar
  8. Seis meses de espera para el examen práctico del carnet de conducir en Catalunya: 'Es el destino que ningún examinador quiere

El filósofo Emilio Lledó: "Un ignorante con poder es catastrófico para la sociedad"

El filósofo Emilio Lledó: "Un ignorante con poder es catastrófico para la sociedad"

¿Qué tiempo hará para el Puente de Mayo? Habrá de todo

¿Qué tiempo hará para el Puente de Mayo? Habrá de todo

Milagros Tolón: "No conozco la letra pequeña del plan de los Mossos en los colegios, es la Generalitat la que debe explicarlo"

Milagros Tolón: "No conozco la letra pequeña del plan de los Mossos en los colegios, es la Generalitat la que debe explicarlo"

Casi 800 escuelas e institutos públicos catalanes se suman a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias escolares el próximo curso

Casi 800 escuelas e institutos públicos catalanes se suman a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias escolares el próximo curso

Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: "El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual"

Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: "El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual"

Los nuevos centros privados de FP deberán cumplir con un número de ciclos, docentes y horas presenciales de prácticas

Los nuevos centros privados de FP deberán cumplir con un número de ciclos, docentes y horas presenciales de prácticas

Reabierta la investigación del incendio intencionado en la mezquita de Piera

Reabierta la investigación del incendio intencionado en la mezquita de Piera

Las olas de calor marinas están matando millones de aves en el planeta

Las olas de calor marinas están matando millones de aves en el planeta