El director de la Pere Tarrés considera "muy radicales" las protestas que afectan a las colonias y pide preservarlas

El director de la Fundación Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, ha lamentado las posiciones “muy radicales” de los sindicatos que han llevado a la comunidad educativa a impulsar protestas “también muy radicales”, en alusión a la negativa a hacer colonias el próximo curso. Durante su participación en el Nova Economia Fòrum, Pujol ha reivindicado la importancia de estas actividades y ha deseado "que acaben poniéndose de acuerdo”. El director ha asegurado que esta situación ya ha tenido "cierta afectación" esta primavera. Por otro lado, se ha mostrado crítico con el plan piloto que incluye la figura de un Mosso d’Esquadra en los centros educativos, asegurando que, como concepto, no debería llegarse a ese extremo. "Como criterio, policías en las escuelas no", ha dicho.

Josep Oriol Pujol ha reivindicado que la educación "lo es todo" y ha defendido la importancia de las colonias para los niños. Por eso, y aunque ha reconocido la "problemática" con los maestros, ha lamentado que esta situación se traduzca en protestas que afectan a actividades como las colonias. "Perder esto es perder un componente muy importante de la educación de los niños", ha manifestado.

Pujol asegura que la sociedad ha cambiado y ha "facilitado o favorecido" la pérdida de autoridad de la escuela, que ha defendido que debe existir para "mantener el orden" dentro de las aulas

Pujol ha esperado que el conflicto pueda resolverse y que, finalmente, las colonias del próximo curso puedan hacerse sin problemas. Con todo, ha dicho que ya han notado alguna afectación esta primavera, aunque “no muy grave” en su caso.

En contra de la presencia policial en las escuelas

Por otro lado, Pujol ha defendido que no debería llegarse a un escenario en el que haya policías dentro de las escuelas. El director ha dicho desconocer si esta era una demanda que habían hecho desde los centros, pero ha insistido en defender que, como criterio principal, no debería haber agentes en los centros educativos.

Sí ha reconocido que la escuela "ha perdido autoridad moral" y también ha cuestionado el comportamiento de algunos padres actualmente. Con todo, ha asegurado que hay maestros "que no tienen estos problemas" y que hay escuelas y direcciones “que son capaces de frenarlos”. A su parecer, la sociedad ha cambiado y ha “facilitado o favorecido” la pérdida de autoridad de la escuela, que ha defendido que debe existir para “mantener el orden” dentro de las aulas.

El ejemplo de Finlandia

Sobre cómo recuperar esta autoridad, ha respondido que debe “mejorar el nivel formativo” de los profesionales y ha planteado que esto pasa por el modelo de acceso, poniendo como ejemplo Finlandia. En este sentido, ha apelado a todos los agentes a llegar a acuerdos mínimos a los que también puedan sumarse los sindicatos que ahora tienen posiciones “muy radicales”.

En este sentido, al ser preguntado sobre la convocatoria de nuevas huelgas, ha dicho que “cuando acabas teniendo una posición tan radical, en algo te has equivocado a lo largo de los años”. Con todo, no ha negado que exista una “falta de medios” y ha reivindicado la importancia de la figura de los educadores sociales.

Por otro lado, el director de la Pere Tarrés ha hecho un llamamiento a las formaciones políticas para llegar a un acuerdo que permita aprobar unos nuevos presupuestos: “Un país normal debe tener presupuestos, es la forma de funcionar”. Y es que ha alertado de que sin las cuentas hay mucha gente que sufre las consecuencias, también organizaciones como la suya. Ha dicho que no quería posicionarse “estrictamente a favor” del Govern, porque las otras formaciones deben tener sus “razones”, pero ha hecho un llamamiento general a que se entiendan. “Clase política, entendeos, porque somos muchas las personas que pagamos las consecuencias”, ha declarado.

Vivienda y regularización de migrantes

Para Pujol, las actuaciones prioritarias actualmente son la vivienda, la regularización de los migrantes y la atención a los niños. Sobre la regularización, ha considerado que era “necesaria”, aunque no ha entrado a valorar si ha sido “oportunismo político” o si verdaderamente era el momento de hacerlo. Pero ha defendido que no puede haber cientos de miles de personas "escondidas" en el país trabajando en la economía sumergida, “explotadas y sin poder desarrollarse como personas”. Para Pujol, se trata de un tema “de humanidad”.

Al ser preguntado por las posiciones de Aliança Catalana, las ha considerado “completamente demagógicas y populistas”. Ha añadido, sin embargo, que se les ha puesto “muy fácil” porque en los últimos años han llegado muchos inmigrantes sin que se hayan “redimensionado” los servicios, ni se les hayan dado los derechos que les corresponden, creando un “caldo de cultivo” que favorece el surgimiento de estas formaciones.

Por eso, ha reivindicado “resolver el problema social”, integrar a los recién llegados y, así, “no dar argumentos” para que estos discursos prosperen.

En otro momento de su intervención, ha pedido también que se cree una “consejería de la prevención” y otra sobre los efectos que las normativas tienen sobre las entidades sin ánimo de lucro. “Cada nueva norma es un golpe”, ha aseverado, al mismo tiempo que ha asegurado que se está “ahogando” a un país que históricamente ha funcionado a partir de sus organizaciones civiles. Y es que ha defendido que no se pueden gestionar ciertos temas a través de los concursos públicos y la competencia por precios.

El conductor de la furgoneta del 17-A iba a un centro de la Tarrés

Durante su intervención, Josep Oriol Pujol ha explicado que el joven que conducía la furgoneta en el atentado del 17-A en La Rambla de Barcelona iba a un centro de la fundación que se dedicaba a divulgar entre los jóvenes la informática y la digitalización. Ha relatado que iba dos horas diarias y “no era un mal chaval”, pero ha defendido la necesidad de programas sociales para atenderlos en profundidad. “Si este chico hubiera podido tener un servicio, si hubiéramos podido entrar verdaderamente en él, probablemente no habría hecho la barbaridad que hizo”, ha declarado.

En este sentido, ha defendido la inversión en prevención en el ámbito social porque “tiene un sentido y tiene unos resultados”.