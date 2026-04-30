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AUTOESCUELAS

La DGT aprueba examinadores itinerantes y exámenes prácticos en sábado para reducir la lista de espera en Lleida

Hay más de 5.000 ilerdenses a la espera de poder examinarse del práctico

Las autoescuelas catalanas alertan: "Hay funcionarios que cogen la baja el primer día"

La DGT aprueba realizar exámenes prácticos de conducir en Lleida

La DGT aprueba realizar exámenes prácticos de conducir en Lleida / JORDI COTRINA / EPC

David López Frías

David López Frías

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Ya ha arrancado la primera fase del plan de choque estatal anunciado por la DGT para ampliar, a partir del mes de mayo, el número de exámenes prácticos de conducir. Catalunya, la comunidad autónoma con mayor lista de espera, será uno de los lugares donde se ponga en marcha. La medida empezará a funcionar en Lleida y Navarra,

Respecto a las novedades, se incorporan examinadores itinerantes para incrementar el número de pruebas prácticas y reducir la lista de espera. La DGT también prevé ampliar horarios. Hasta ahora, los exámenes solamente se hacían de lunes a viernes. Ahora se programarán exámenes los sábados del permiso de conducir de clase B (turismos).

En este sentido, la DGT ha solicitado a las autoescuelas de la provincia que faciliten una relación de las personas aspirantes a realizar la prueba práctica de circulación. Lleida, el lugar elegido para arrancar esta prueba piloto, es una de las provincias más tensionadas. Raül Viladrich, presidente de la FAC, explicó a EL PERIÓDICO que en la provincia hay designadas "un total de 9 plazas, pero la mayoría de los examinadores están de baja".

Descenso de exámenes

Según datos de la Federación de Autoescuelas de Cataluña (FAC), en marzo había cerca de 5.000 personas pendientes de examinarse en la demarcación de Lleida. En el primer trimestre de este año se han realizado 3.299 pruebas de circulación, frente a las 3.333 del mismo periodo del año pasado, un 1,02% menos. En cuanto a las pruebas teóricas, durante el primer trimestre se han realizado 4.142, mientras que el año anterior fueron 4.255.

Hasta marzo se han realizado un 25% más de pruebas de circulación por canje de permisos extranjeros. Este nivel de gestión se debe a que la DGT tiene asignados en Lleida dos examinadores itinerantes de forma continuada y a la realización de horas extra voluntarias por parte de los examinadores en activo.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, el 50,9% de los alumnos ilerdenses que han realizado las pruebas de circulación de clase B (turismo) han resultado aptos, mientras que en las pruebas teóricas el porcentaje de aprobados ha sido inferior y se ha situado en el 42,4%. Este jueves, el subdelegado del Gobierno español en Lleida, José Crespín, y la jefa provincial de la Jefatura de Tráfico, María José Soler, se han reunido con la junta directiva de la Asociación de Autoescuelas de Lleida para trasladarle las novedades del plan de choque.

Problema catalán

En Catalunya se vienen pidiendo soluciones al colapso desde 2019. Seis meses es el plazo medio que tienen que esperar los alumnos desde que se sacan la teórica hasta que pueden subir a examinarse del práctico. En algunos casos, el periodo sube incluso hasta los ocho meses. Actualmente, hay unas 85.000 personas en lista de espera.

En 2025, la DGT convocó 44 plazas para Catalunya, pero solamente se incorporaron 15 (el 34%), según la FAC. El resto, 29 plazas, quedaron vacantes. Según fuentes de la FAC, el principal problema es que Catalunya no es un destino atractivo para los opositores que ganan la plaza y hay gran parte de la plantilla de baja. En 2025, la DGT convocó 44 plazas para Catalunya, pero solamente se incorporaron 15 (el 34%), según la FAC. El resto, 29 plazas, quedaron vacantes.

Noticias relacionadas y más

Esquerra (ERC) llevó al Congreso la propuesta de traspasar al Servei Català de Trànsit las competencias en materia de organización y realización de los exámenes para sacarse el carnet conducir. Unas atribuciones que actualmente ostenta la Dirección General de Tráfico (DGT). Pero PP y PSOE tumbaron la propuesta. El gobierno responde ahora con este plan de choque.

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