Los claustros de otros tres centros de Vic con Mossos 'integrados' votan retirarse del plan piloto de la Generalitat

El mensaje trasladado este martes por el Govern, primero por la consellera Sílvia Paneque -a mediodía- y después por Esther Niubó, era claro: el plan para introducir Mossos d'Esquadra en los institutos es "voluntario", lo ha pedido la comunidad educativa, ningún centro ha pedido abandonarlo e incluso tienen centros que han pedido sumarse. 24 horas más tarde, el instituto Margarida Xirgu de L'Hospitalet -uno de los 14 del polémico plan piloto- se bajaba del barco tras debatirlo en claustro, sin necesidad de llegar a votarlo, ya que la dirección anunció al profesorado que pedirá a los Servicios Territoriales salir del plan. Sí lo votaron, también este miércoles, los institutos La Plana, Jaume Callís y Comtat d'Osona, de Vic, y en los tres centros el plan se rechazó por unanimidad. Y la semana que viene su retirada se votará también en el Institut de Vic y el Eugeni d'Ors de L'Hospitalet.

Las muestras de rechazo al plan han sido constantes desde que salió a la luz el día de Sant Jordi. Este jueves, una semana después y tras el anuncio de su retirada de mismo -que la conselleria aún no ha confirmado- la Assemblea de treballadores de l’Institut Margarida Xirgu ha hecho público un duro comunicado en el que condena la estigmatización que están sufriendo por pertenecer al plan. "Se nos ha señalado como uno de los centros más conflictivos de Catalunya únicamente por tener un alto porcentaje de alumnado racializado y en situación de exclusión social. No somos un centro en el que tengamos un problema singular de convivencia o conflictividad", señala el comunicado, en el que denuncian que "fruto de este escarnio público", el centro ha sido "víctima de ataques fascistas y de ultraderecha que ponen en riesgo la integridad moral y física del alumnado". "Nos sentimos totalmente desamparadas ante el foco mediático al que nos ha abocado el Departament y exigimos una rectificación pública que repare el perjuicio que se nos ha causado", sentencian.

Jordi Satorra, presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Pública (AXIA) ha asegurado también este jueves que el Departament no había informado sobre esta cuestión en el marco de la junta de direcciones ni "por los canales habituales", algo que le ha sorprendido. "Plantear la presencia de Mossos d'Esquadra dentro de los centros educativos no tiene ningún sentido", ha defendido Satorra en declaraciones a 3Cat, quien ha explicado que ya existe una relación fluida con los Mossos, que van a los centros a dar charlas, atienden sus consultas y también se personan cuando son requeridos por algún problema, por lo que ha considerado innecesaria su presencia permanente.

"Más personal social"

"Todo esto es como una locura", ha manifestado en la misma entrevista en la televisión pública catalana, en la que ha defendido que lo que hace falta es más personal social y más prevención. "Con el coste de un mossos, tendríamos dos técnicos de integración en un instituto", ha considerado, por lo que ha dicho que lo veía "un malgasto de recursos".

"Nos sentimos totalmente desamparados ante el foco mediático al que nos ha abocado el Departament", denuncian desde el instituto Margarida Xirgu de L'Hospitalet

Una de las críticas hacia el plan más repetidas durante esta semana ha sido precisamente esa falta de información de la que es queja el portavoz de las direcciones. Lo ha dicho incluso la ministra de Educación, Milagros Tolón, quien este jueves ha señalado que "lo que tiene que hacer la Generalitat es explicarlo para que se entienda". Así lo intentó hacer este martes por la tarde la consellera Niubó en solitario, sin el respaldo de la consellera de Interior, Núria Parlon, pese a ser un plan entre las dos consellerias. Una explicación que llegó cinco días después de que el plan saliera a la luz pública, tiempo en que la bola de nieve se había hecho ya descomunal.

Explicación tardía

En la presentación del plan [el día después de su precipitada puesta en marcha entre manifestaciones de rechazo tanto en Vic como en L'Hospitalet], Niubó explicó que los agentes 'integrados' irían desarmados y sin uniforme, que no entrarían a las aulas ni tendrían un despacho fijo en ningún centro educativo. "La presencia concreta en cada centro dependerá de las direcciones de escuelas e institutos, en función de sus necesidades.

La conselleria -que no ha querido responder al comunicado de los trabajadores del Margarida Xirgu ni a las demandas de los claustros de Vic- aseguraba el martes que el "agente de convivencia" es una "evolución" de los programas de "agentes tutores", vigentes desde hace varios cursos en los centros educativos catalanes. Mientras los agentes tutores respondían a la llamada de la escuela una vez producido el conflicto, el papel de los Mossos ahora, aseguran, será preventivo. La idea, apuntan, es que los agentes estén en contacto estrecho con los centros y sean conocedores de las dinámicas del mismo para llevar a cabo "tareas específicas de prevención, mediación y acompañamiento de alumnado y docentes" y dar apoyo a los profesionales de la educación "en determinados aspectos de sensibilización relativos a la convivencia".