Previsión meteorológica
Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad
Protecció Civil pone en fase de alerta el plan Inuncat ante la previsión de chubascos fuertes y posible granizo en la Catalunya central
La Aemet advierte de la llegada de un episodio de calima que dejará cielos turbios y empeorará la calidad el aire en toda la Península
Catalunya afronta este jueves un cambio de tiempo marcado por el aumento de la inestabilidad y la llegada de chubascos que, localmente, pueden descargar con fuerza. Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat ante la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que sitúa el episodio de más riesgo a partir del mediodía y durante la tarde, especialmente en la Catalunya Central.
El Meteocat pronostica la posibilidad de que se superen los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, un umbral que puede provocar acumulaciones rápidas de agua en calles, torrentes y puntos bajos. Las comarcas en las que las lluvias pueden ser más torrenciales serán el Berguedà y el Lluçanès, aunque las precipitaciones también podrán afectar a otras zonas del interior y del oeste de Catalunya a lo largo de la tarde. La mañana puede empezar todavía con tiempo relativamente tranquilo, aunque no se descarta alguna precipitación puntual en puntos del extremo oeste y de la mitad norte.
Protecció Civil pide prudencia, especialmente en los desplazamientos y en las actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad. Pese a que no se esperan inundaciones, también se recomienda evitar cruzar rieras, torrentes o zonas inundables, aunque parezcan llevar poca agua, para evitar incidentes provocados por aumentos de caudal repentinos.
Fin de semana
El cambio de tiempo podría consolidarse durante el fin de semana largo que empieza el viernes, cuando se esperan chubascos en los Pirineos, el Prepirineo, el interior del cuadrante nordeste, la Catalunya Central y sectores del prelitoral. Las lluvias, en general, serán según el Meteocat de intensidad más bien débil o moderada, pero localmente podrán ser fuertes. Además, irán acompañados de tormenta y, de forma puntual, de granizo.
Aunque la precipitación acumulada será en muchos casos escasa o poco abundante, algunos núcleos podrán dejar cantidades importantes en poco tiempo. Aun así, las previsiones todavía no precisan al detalle qué ocurrirá durante el fin de semana, pero sí que se esperan tres días húmedos, principalmente en el oeste y la zona pirenaica.
El episodio irá acompañado de pocos cambios térmicos. La temperatura mínima será similar o ligeramente más alta, mientras que las máximas bajarán algo en los Pirineos y Prepirineo. En el resto de Catalunya, el ambiente se mantendrá parecido al de los últimos días o incluso algo más suave. La previsión apunta, por tanto, a dos o tres días de paraguas en muchas zonas del interior, con especial atención a la evolución del cielo durante la tarde de este jueves.
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