Casi 800 escuelas e institutos públicos catalanes se suman a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias escolares el próximo curso

La movilización docente consistente en suspender las salidas y colonias del próximo curso avanza como una mancha de aceite por el mapa educativo catalán sin que el Govern parezca sentirse interpelado. Este jueves, día de libre disposición en la mitad de las escuelas catalanas -la otra mitad lo será el lunes-, ya son 771 los centros públicos de primaria y secundaria adheridos a la campaña que llama a dejar de realizar salidas escolares y colonias con pernoctación "hasta que el Departament d’Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público".

La protesta, que surgió en apenas una decena de escuelas, se ha propagado en pocas semanas por toda Catalunya y suma una nueva capa de presión al contundente calendario de huelgas previsto para las próximas semanas: 17 convocatorias en total distribuidas por territorios, con cinco jornadas por centro educativo y familia (tres huelgas generales y dos territoriales).

Las familias de la pública exigen "responsabilidad, cuidado y visión a la hora de plantear medidas de presión", velando para que el impacto sobre el alumnado sea el mínimo posible

Desde la aFFaC -federación que agrupa a 2.400 afas de escuelas e institutos púbicos catalanes- muestran su apoyo "al conjunto de profesionales de la educación" -"creemos que sin reconocimiento ni condiciones laborales dignas no puede haber una escuela pública fuerte", apuntan añadiendo que se trata de "una causa colectiva que nos interpela a todos, ya que mejorar las condiciones del personal educativo significa también garantizar mejores condiciones de aprendizaje y bienestar para el alumnado". Dicho esto -que no se cansan de subrayar- sostiene que "los límites de las negociaciones están allá donde los derechos del alumnado quedan afectados".

"Responsabilidad y cuidado"

Un ejemplo de estos límites a ojos de las familias es garantizar las salidas escolares y las colonias, "ya que forman parte del proyecto educativo de los centros y son actividades curriculares", advierten. "Los derechos de los niños y adolescentes han de continuar siendo el centro de cualquier decisión y no pueden quedar en ningún caso en segundo plano", argumentan antes de insistir en que exigen "responsabilidad, cuidado y visión" a la hora de plantear medidas de presión, velando para que el impacto sobre el alumnado sea el mínimo posible.

Las familias señalan que el Departament d'Educació tiene la responsabilidad de sentarse a negociar con la comunidad educativa para "garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo"

En este contexto, las familias señalan que el Departament d'Educació tiene la responsabilidad de sentarse a negociar con la comunidad educativa para garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo; algo que, por el momento, no parece dispuesto a hacer.

Gestos "absolutamente insuficientes"

Al ser preguntada sobre la preocupación de las familias por la suspensión de las salidas y colonias el próximo curso, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, aseguraba hace unos días que el Departament no puede obligar a los docentes a ir de colonias, y que ya estaban haciendo "lo que tenían que hacer" (aprobar el pago de 50 euros por noche, que los sindicatos convocantes de las huelgas consideran absolutamente insuficiente).

Desde el Govern insisten en que el 'Acuerdo de país' firmado con UGT y CCOO "da respuesta a la mayoría de las demandas del profesorado" y que lo tienen que hacer es desplegarlo. Así que hoy por hoy, la situación no tiene visos de solucionarse y la primera huelga general educativa del trimestre está prevista para el martes 12 de mayo. Si nada cambia la segunda será el 27 de mayo y la última el 5 de junio, a cuatro días de la selectividad.