Los trenes de mercancías ya circulan de nuevo por el túnel de Rubí

Tal como estaba previsto, los trenes de mercancías han vuelto a circular este martes por el túnel de Rubí, tras siete semanas cerradas completamente al tráfico ferroviario por obras de emergencia de Adif. Lo ha confirmado a media mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha celebrado que se reabra "un eje clave para conectar los centros industriales del Port de Barcelona con la frontera francesa".

Desde este madrugada, tal como informó Adif el pasado miércoles, los trenes de mercancías pueden volver a recorrer el paso soterrado de 900 metros que une las estaciones de Castellbisbal y Rubí - Can Vallhonrat, aunque solo hay una única vía habilitada. El túnel queda habilitado para el tráfico ferroviario durante 12 horas de miércoles a domingo y durante 21 horas los lunes y martes. Es una medida que, en principio, seguirá vigente durante un mes, mientras los operarios de Adif finalizan los trabajos de emergencia que está haciendo en la infraestructura.

De momento, hará falta esperar para ver de nuevo a los trenes de pasajeros pasar por este mismo punto. La R8, la única línea de Rodalies que pasa por el túnel, sigue funcionando únicamente entre Rubí y Granollers y aún no tiene una fecha para recuperar totalmente su servicio habitual.

Obras críticas

Hasta ahora, los esfuerzos de la empresa encargada del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria se han centrado en los 60 metros más críticos de la estructura, aunque la obra de emergencia de la compañía afecta a un total de 123 metros. Son unos trabajos de refuerzo de la estructura que empezaron pocos días después del accidente de Gelida, cuando el túnel ya cerró por primera vez. El 5 de febrero, tras recibir un primer tratamiento, el túnel ya reabrió parcialmente, pero la detección de unos movimientos de tierra llevaron a Adif a volver a cerrar el paso totalmente el pasado mes de marzo.

Estos trabajos de emergencia han tenido un coste aproximado de 3,5 millones de euros, que han permitido hormigonar y reparar el balasto de la estructura de estos 123 metros más maltrechos. De cara al mes de junio, además, ya se han adjudicado unas obras de mantenimiento integrales que afectaran a los 900 metros del túnel, pero que no obligaran a cerrarlo como hasta ahora. Estas obras, licitadas por vía ordinaria, tienen un presupuesto estimado de 19.278.117,36 euros.

Desvíos interminables

El túnel de Rubí es clave para el tráfico ferroviario de mercancías en Catalunya, ya que es el único punto de acceso al Port de Barcelona de los trenes que llegan desde la frontera francesa. Durante estas siete semanas de cierre, las empresas de mercancías que han mantenido su actividad han tenido que desviar el material rodante por Lleida. En este sentido, debían circular por las vías de la R4 por Martorell hasta Sant Vicenç de Calders, las de la R13 y la R14 hasta la capital del Segrià y las de la RL4 y R4 de vuelta a Sant Andreu, lo que prácticamente triplicaba el tiempo de recorrido habitual.

Los trenes de ancho internacional, sin embargo, no han tenido más remedio que descargar las mercancías en la planta logística de la Llagosta y trasladar su carga hasta Barcelona por carretera.

Visita de la consellera

Coincidiendo con la reapertura parcial del túnel, la consellera de Territori, Sílivia Paneque, realizará este jueves una visita a la infraestructura junto al secretario general de Transportes, José Antonio Santano. La visita llega el mismo día en el que, en principio, vencen los últimos abonos gratuitos de Rodalies, algo más de tres meses después del accidente de Gelida y dos días después de que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, asegurara que se ha restablecido el 99,4% del servicio de Rodalies.