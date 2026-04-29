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Aviso a la DGT

Los transportistas alertan del «colapso» en el relevo generacional del sector por la falta de examinadores de conducir

La Confederación Española de Transporte de Mercancías denuncia que algunos aspirantes esperan «nueve meses» para realizar el examen práctico

Camiones de transporte de pescado congelado aparcados en la lonja de Vigo.

Camiones de transporte de pescado congelado aparcados en la lonja de Vigo. / Marta G. Brea

Jorge Garnelo

Vigo
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La patronal de los transportistas ha advertido este miércoles del freno que supone para el relevo generacional del sector la falta de examinadores de conducir, «un problema estructural y crónico» que ha provocado «un colapso recurrente que la Administración no ha resuelto durante años». Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías se emplaza a la Dirección General de Tráfico (DGT) a garantizar «una solución inmediata» para acabar con los retrasos ocasionados por el déficit de evaluadores, que «no solo desincentivan a los alumnos, sino que, además, encarecen significativamente el proceso y dificultan gravemente el acceso a la profesión».

«En algunas provincias, los aspirantes llegan a esperar hasta nueve meses para poder realizar el examen práctico, una situación insostenible que evidencia el colapso del sistema», denuncia la entidad, dentro de la cual se integra la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), que representa a más de 5.000 vehículos y 10.000 trabajadores en Galicia. La asociación asegura que «la obtención del carné de conducir se ha convertido en un proceso interminable y frustrante». «Miles de alumnos permanecen bloqueados sin poder avanzar», remarca.

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«El colapso actual supone un obstáculo crítico para el transporte de mercancías por carretera, agravando la escasez de conductores profesionales y comprometiendo el relevo generacional en el sector», subrayan asimismo desde la CETM, que considera «inadmisible» que un problema conocido desde hace años «siga sin resolverse de manera eficaz», puesto que la plantilla de examinadores continúa siendo «claramente insuficiente» para atender la demanda actual. «Es urgente reforzar el número de examinadores para dar respuesta a la demanda real», añade la confederación en este sentido.

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