El Sindicato Mantero organiza la Segona Cursa Antirracista de Barcelona: será el 13 de junio y recorrerá Montjuïc

La cooperativa Top Manta ha presentado este miércoles la segunda edición de la Cursa Antirracista de Barcelona, que tendrá lugar el próximo 13 de junio. En un acto en la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), la organización ha explicado que la prueba popular se traslada este año hasta la montaña de Montjuïc, tras una primera edición exitosa en el barrio de Sants. Además, entre este año y el 2027, Top Manta tiene pensado organizar otras marchas en Terrassa, Sallent, Salt, Girona, Sabadell, Solsona, Vic, Manresa y en la comarca de la Garrotxa.

Este año, el lema del evento será "No sobran migrantes, sobran racistas". Durante la presentación, portavoces del sindicato mantero han defendido la "urgencia" de movilizarse en contra de la xenofobia y las desigualdades que sufren las personas racializadas. Los miembros de Top Manta también han denunciado que las muertes que se producen en las fronteras "no son accidentes", sino consecuencias de un "sistema racista" que favorece a algunas personas y obliga a otras a arriesgar sus vidas.

La gran pureba del 13 de junio dará su pistoletazo de salida a las 18.00 horas desde la avenida Ferrer i Guàrdia, junto a la Font Màgica; y después avanzará por la avenida del Estadi y dejará a un lado el Palau Sant Jordi por el paseo Olímpic y la calle de los Jocs Olímpics del 92 hasta acabar en el mismo punto de inicio. Las inscricpciones cuestan 20 euros y pueden conseguirse en la página web de la organización.

Tal como ya sucedió en la edición anterior, todos los beneficios se destinarán íntegramente a los proyectos sociales de Top Manta, que emplea directamente a 15 personas y que ha regularizado la situación administrativa de hasta 250 manteros. El año pasado, cuando la carrera tuvo lugar en el barrio de Sants, corrieron casi 6.000 personas entre las que pagaron la inscripción y las que lo hicieron sin dorsal.

Nueva colección

Top Manta también ha aprovechado la ocasión para lanzar una nueva pieza dentro de su colección 'Agua Running Club'. Son camisetas deportivas y transpirables pensadas para la carera elaboradas 100% con plástico de botellas recicladas que elaboran en el taller de la entidad personas migradas en situación de vulnerabilidad.