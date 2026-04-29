Canarias, Madrid y Catalunya
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello: “La visita del papa León a Canarias tiene límites logísticos, pero un gran valor simbólico”
La Conferencia Episcopal detalla los detalles de la visita papal, confirmando la presencia de los Reyes y el presidente del Gobierno
Barcelona proyecta un acto multitudinario con el Papa en el Estadi Olímpic y pantallas en la Sagrada Família
Humberto Gonar
¿Cómo se prepara la visita del papa a España?
Eso no se aprende en un seminario. Tiene un preámbulo: concretar que el papa venga. Nosotros, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, fuimos recibidos por el Papa tras su elección, en noviembre, y le invitamos a venir a España. Salimos con la impresión de que la visita se iba a producir. Después, con motivo de un consistorio, se nos convoca y ya se nos comunica que el papa va a venir. En ese mismo encuentro se habla de Madrid, Barcelona y Canarias y se llama por teléfono al obispo de la Diócesis de Tenerife para hacer partícipe de los planes.
Mucho se ha hablado de la inquietud del papa Francisco por los vecinos a El Hierro, pero, finalmente parece que no va a ir.
Cuando se habla de Canarias, muchos ven una única realidad, pero hay dos diócesis. La Santa Sede estaba abierta a ambas. Es verdad que hay desconsuelo en algunos lugares, como El Hierro. Pero el viaje es de tamaño medio-largo: una semana, con limitaciones logísticas y de seguridad. No puede ir a todos los sitios. Es una llamada a la comunión: que esté en Tenerife no significa que no esté en El Hierro. De 70 diócesis, visitará cinco.
¿Estarán los Reyes?
Sí. El protocolo establece que la Iglesia invita, pero también el Estado. El Rey ha invitado formalmente al papa y estará en los actos, y el presidente del Gobierno.
¿Habrá encuentro con víctimas de abusos en la Iglesia?
Las visitas del papa tienen actos masivos, institucionales y encuentros privados. Hay distintos tipos de víctimas que han pedido ser recibidas. Estoy convencido de que algún encuentro se producirá y se conocerán a posteriori.
Participó este martes en el Congreso Fe y Cultura, que tiene el lema crear, pensar, actuar. ¿Cómo ser cristianos en la vida pública hoy?
Abordé la relación entre antropología y presencia pública. Ser persona y ser cristiano implica formar parte de relaciones e instituciones. Frente al individuo aislado, la persona es relacional: el hijo tiene padre y madre, con raíz en la Trinidad. Y la condición cristiana nos hace misioneros: profetas, sacerdotes y reyes en medio del mundo. Esa comprensión nos lanza a la presencia pública.
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