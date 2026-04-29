El plan Kanpai permite la expulsión de más de 35 multirreincidentes extranjeros que operaban en Barcelona

Uno de los objetivos del plan Kanpai contra la multirreincidencia que se aplica desde hace un año en buena parte de Catalunya es acabar con los delincuentes con más riesgo de persistencia en cometer el delito. Una de las formas de hacerlo es usar la vía de la expulsión a su país de los criminales extranjeros más activos en robos y hurtos, y que acumulaban numerosas causas judiciales. Esta estrategia ha permitido la expulsión de más de 35 multirreincidentes de alto riesgo con más de 300 antecedentes que operaban en Barcelona.

Se trata de un trabajo conjunto entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional para localizar a estos delincuentes de origen extranjero y comprobar las causas judiciales que acumulan, así como los antecedentes penales. A partir de aquí se inicia la tramitación administrativa de expulsión por conductas muy graves, como actividades contrarias a la seguridad pública de forma reincidente.

Por este trabajo conjunto, los Mossos han premiado a un inspector de la Policía Nacional en el marco del Día de las Esquadres de la Región Policial Metropolitana de Barcelona que se ha celebrado este miércoles en el Palau de Congressos de Barcelona. En concreto se han dado 23 medallas, siete placas y una treintena de felicitaciones a agentes de diferentes cuerpos y personal civil por su trayectoria o servicios que han realizado de apoyo a la actuación policial. También intervenciones meritorias para salvar vidas, como una persona que quería suicidarse en Horta-Guinardó o una agente del Eixample que rescató a un hombre que cayó a las vías del metro.

En su intervención en este acto, la jefa de los Mossos en Barcelona, la comisaria Montse Estruch, ha remarcado la bajada de delitos un 6,1% en la ciudad el año pasado en comparación a 2024. Ha indicado que se trata de niveles similares a los de 2015 y que se ha revertido la curva delincuencial de la última década. También ha señalado que han subido las identificaciones de sospechosos, los detenidos, la resolución de casos y la intervención de armas blancas.

Además, la comisaria ha destacado el modelo policial desarrollado en la ciudad con más presencia para mejorar la prevención, la inteligencia para ocupar el espacio público y la coordinación con otros cuerpos. "La seguridad se construye sumando esfuerzos, requiere una visión conjunta con un liderazgo institucional", ha indicado la comisaria quien ha añadido el apoyo de la judicatura y la fiscalía.

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También ha indicado la aplicación del plan confianza para que la ciudadanía "sienta la policía a su lado y que nos permite conocer mejor el territorio". La comisaria ha finalizado recordando los "retos" que tienen por delante como acabar con el uso de armas blancas, crimen organizado, agresiones sexuales o multirreincidencia "que nos obligan a estar a alerta".