Perdonada una deuda de 123.000 euros a un autónomo tras la fallida de su restaurante

Un vecino de Manresa ha logrado que la justicia le reconozca el derecho a la Segunda Oportunidad después de que el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona haya desestimado la oposición presentada por la Agencia Tributaria y haya avalado su exoneración del pasivo insatisfecho. La resolución llega tras un largo itinerario de sobreendeudamiento marcado por la crisis del sector de la restauración, la pandemia y la imposibilidad real de salir del agujero económico.

El caso tiene un fuerte componente humano y social. Se trata de un residente en Manresa, padre de un hijo menor de edad, que había cotizado más de 14 años a la Seguridad Social, 11 de los cuales como autónomo, y que intentó sacar adelante hasta tres sociedades vinculadas a bares y restaurantes. A pesar de los esfuerzos por reestructurar la actividad, la caída del consumo primero y, sobre todo, el impacto de la Covid-19, con restricciones de aforo y cierres periódicos, acabaron hundiendo definitivamente el negocio.

Según la memoria aportada al procedimiento, el deudor acabó en situación de insolvencia con un pasivo total de 123.412,58 euros, mientras que actualmente dispone de una nómina de 1.546,82 euros mensuales, único ingreso estable de la unidad familiar. El documento también recoge que, tras cesar la actividad como autónomo a finales de 2022, quedó sin ingresos y solo pudo acceder a trabajos esporádicos hasta que, este año, se ha reincorporado de manera indefinida al mercado laboral.

El obstáculo de Hacienda

Uno de los datos más llamativos del procedimiento es que Hacienda intentó bloquear la exoneración alegando una sanción tributaria muy grave pendiente de pago. La cantidad pendiente de esta sanción era de 452,95 euros, dentro de un conjunto de deuda pública muy superior. LEXIA Advocats defendió que el cliente había actuado de buena fe, que no había ocultado información y que, tan pronto como tuvo conocimiento efectivo de la naturaleza exacta de la deuda, realizó el pago íntegro antes de que el juzgado resolviera.

El juzgado ha acabado compartiendo este planteamiento y ha concluido que este pago posterior no podía convertirse en un obstáculo automático para acceder a la Segunda Oportunidad. En consecuencia, ha desestimado la demanda incidental de la AEAT y ha declarado el derecho del concursado a la exoneración del pasivo insatisfecho.

Para LEXIA Advocats, la resolución tiene una importancia que va más allá del caso concreto. Confirma que el mecanismo de la Segunda Oportunidad no puede quedar vacío de contenido por interpretaciones excesivamente rígidas, especialmente cuando detrás del procedimiento hay personas que han intentado trabajar, emprender y sostener a su familia, pero que han acabado atrapadas por una espiral de deuda imposible de asumir.

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Este caso también refleja una realidad muy próxima al territorio: la de pequeños autónomos y familias que, tras la crisis de la hostelería y los efectos acumulados de la pandemia, aún arrastran consecuencias económicas extremas. En este contexto, la resolución supone una nueva oportunidad real para un ciudadano de Manresa que hasta ahora vivía condicionado por un endeudamiento incompatible con una vida digna y estable.