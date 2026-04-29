¿Cómo funciona el programa piloto de Mossos en escuelas e institutos catalanes? Todas las claves

El programa piloto impulsado por el Govern, de la mano de las conselleries de Educació i FP e Interior, para enviar Mossos d’Esquadra de paisano a escuelas e institutos catalanes ha levantado una polvareda y confusión tal que la explicación ofrecida en solitario por la consellera de Educació, Esther Niubó, -sin la presencia de su homóloga en Interior, Núria Parlon, y cinco días después de que estallara la polémica- no ha acabado de despejar dudas.

Aquí van algunas claves para entender los porqués de una medida que el president, Salvador Illa, insiste en que nace de una demanda de los propios centros y que es voluntaria: "Si nadie quiere el plan, no se pondrá en práctica", ha zanjado este mismo miércoles en el Parlament.

Sí. ¿Cómo? ¿Qué significa 'presente'? Irán desarmados y sin uniforme. No tendrán despacho en el centro, ni entrarán en las aulas ni estarán durante todo la jornada lectiva todos los días de la semana. La presencia concreta en cada centro dependerá también de las direcciones de escuelas e institutos, en función de sus necesidades.

¿Qué función tendrán? Según el plan piloto presentado por Educació, los agentes "de convivencia" harán "prevención y mediación", "siempre de acuerdo con las direcciones de los centros". "Serán un recurso más de otros profesionales que inciden en mayor o menor medida en los centros, como las enfermeras escolares o los integradores sociales", recoge el plan.

La Conselleria asegura que el plan de convivencia -así lo llaman- es una "evolución" de los programas de "agentes tutores", vigente desde hace varios cursos en los centros educativos catalanes. Si los agentes tutores respondían a la llamada de la escuela una vez producido el conflicto, el papel de los Mossos ahora, aseguran, será preventivo. La idea, apuntan, es que los agentes estén en contacto estrecho con los centros y sean conocedores de las dinámicas del mismo. Los agentes podrán llevar a cabo "tareas específicas de prevención, mediación y acompañamiento de alumnado y docentes" y dar apoyo a los profesionales de la educación "en determinados aspectos de sensibilización relativos a la convivencia de la comunidad educativa". Todo ello, previa conformidad con la dirección del centro.

La función concreta de cada uno variará, insisten desde el Departament, en función de las necesidades de la dirección de cada centro, "siempre con una mirada pedagógica".

La medida ha arrancado esta semana con seis agentes "integrados" que se repartirán los 14 centros designados de las Zonas Educativas de L’Hospitalet, Vic, Val d’Aran y Tàrrega; El Prat de Llobregat y Sabadell. Son centros de tipologías distintas -de primaria, de secundaria e institutos-escuela- y de distintos grados de complejidad porque al ser un piloto el objetivo es probarlo en diferentes entornos y realidades.

El próximo mes de julio se hará una primera evaluación del plan piloto y durante el primer trimestre de 2027 está prevista una evaluación final para decidir si "funciona" y si es pertinente ofrecerlo al resto de centros "interesados".

Según fuentes de la Conselleria d'Educació se trata de una medida "reclamada por los Servicios Territoriales", "trabajada con el mundo local y acordada con las direcciones de los centros educativos". Las mismas fuentes detallan que uno de los Servicios Territoriales que la reclamaron fueron los del Baix Llobregat, motivo por el cual El Prat ha sido uno de los municipios donde este mismo lunes ya se ha implementado.

Educació asegura llevar meses trabajando el proyecto con las direcciones de El Prat, municipio gobernado por los Comuns. Desde este ayuntamiento afirmaban la semana pasada en declaraciones a este diario que el plan "en ningún caso" significa la presencia permanente de un agente en los centros.

No. La Conselleria d'Educació i Formació Professional asegura que el piloto se ha implantado en centros que lo han solicitado y que la idea es que, si al final del periodo de prueba, se decide que ha funcionado, se ofrecerá al resto de centros, pero en ningún caso será obligatorio.

No. El plan no prevé que los agentes se integren en la estructura de personal del centro ni tengan una silla permanente en el claustro o un despacho en el colegio. Pero sí podrán participar de él si el claustro lo solicita. Fuentes del Govern explicaban este martes que para el éxito del programa es necesaria la "confianza", y que para establecer confianza tiene que crearse un vínculo, para lo que es necesaria una mínima "presencia y contacto", sin que ello vaya a suponer que los Mossos estén 'empotrados' en las escuelas.

No. Este plan piloto no forma parte del acuerdo, pero la conselleria explica que "se complementa" con el reconocimiento de los docentes como Autoridad Pública, medida que sí queda recogida en el pacto con CCOO y UGT y que el Departament "está ultimando" y que supone "dar a los docentes una protección similar a la de otras figuras de autoridad en el ejercicio de sus funciones", algo que reclamaba el profesorado.