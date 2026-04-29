Miguel Díaz, arquitecto experto en gestión urbanística: "Hay que quitar las cadenas al urbanismo de Madrid y las demás capitales"

"Las normas urbanísticas hay que repensarlas desde la densidad. La densificación en suelos destinados a vivienda protegida ayudará muchísimo a determinados municipios y permitirá crecer en altura; dentro de un mismo suelo habrá más vivienda y eso es muy bueno". Miguel Díaz, arquitecto socio de Ruiz Larrea Arquitectura y experto en gestión urbanística, tiene claro que la Ley de Medidas Urgentes de la Vivienda recién aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que permite aumentar la densidad un 20% y un 30% la edificabilidad en las promociones de pisos protegidos, va a ayudar a mitigar el grave problema de vivienda que sufre Madrid.

"La propuesta me gusta bastante", precisa este experto en gestión urbanística, que asegura que Madrid suma, al menos, entre el 25 y el 30% del total de las 700.000 nuevas viviendas que el Banco de España calcula que serían necesarias para cubrir el actual déficit en todo el país. "El aumento de la edificabilidad irá en aras de poder, sin consumir suelo adicional, dotar a Madrid de más vivienda pública; pudiéndose hacer tanto en solares nuevos como también en edificaciones en rehabilitación", asegura Díaz, que fue Premio COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) a la vivienda pública sostenible por el proyecto de la EMVS 'Carabanchel 34', por el que también fue nominado al premio europeo Mies van der Rohe, y Premio Cultura por la reciente rehabilitación del Hotel Palace de la capital.

"Es importante tener un plan para integrar y cohesionar la ciudad de Madrid con su primera corona metropolitana"

La falta de vivienda debería, según el experto, ayudar a construir un gran 'leitmotiv' para que todas las administraciones de las grandes ciudades como Madrid "quiten las cadenas adicionales" que impusieron al urbanismo tras las "complejidades" provocadas por la crisis del ladrillo de 2008. Esta provocó que se pusieran "unas trabas administrativas que hicieron que el desarrollo del suelo fuera excesivamente largo".

Miguel Díaz Martín, arquitecto socio de Ruiz Larrea Arquitectura, en el estudio en la Gran Vía de Madrid. / José Luis Roca

"Son importantísimas la flexibilización, la reducción del tiempo, que la administración no ponga trabas, que el urbanismo sea dinámico", afirma el autor de edificios de vivienda tanto públicos como privados en referencia a esta nueva ley de Madrid que ahonda en la flexibilidad de tiempos: "Son buenas noticias, el sector de la construcción está preparadísimo para construir viviendas de gran calidad muy rápido".

"Repensar todas las tipologías"

Para Díaz, también hay que seguir trabajando en la propia "flexibilización" de la tipología de las viviendas "para que se adapten a los diferentes modelos de familias" que hay en la actualidad. "Hay que repensar todas las tipologías, hay una necesidad real de crear productos diferentes como ocurre con los coches", asevera.

"Algunos modelos de PAU de Madrid se pensaron más para el coche que para los ciudadanos"

Según el experto, la baja densidad de vivienda por hectárea que tienen algunos de los últimos desarrollos urbanísticos de la capital –Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro o, más recientemente, Valdebebas– es un "reflejo de políticas de vivienda que respondían a un momento concreto", pero toca repensarlas. "Madrid tiene que pensar en su corona metropolitana más inmediata. A veces se pueden cometer errores en anchuras de calle, en densidades, pero hay que repensar la ciudad para que tenga mayor cohesión territorial, servicios de transporte que nos conecten mejor... Algunos modelos de PAU [Programa de Actuación Urbanística] están más pensados para el coche que para los ciudadanos. Habría que crear más corredores verdes y menos corredores de asfalto", asegura sobre los desarrollos citados. "Una ciudad no es una cosa estática, es un organismo vivo que necesita ser repensado constantemente para adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos".

Primera corona metropolitana

En ese sentido, considera que "es importante tener un plan para integrar y cohesionar la ciudad de Madrid con su primera corona metropolitana", en referencia, entre otros lugares, a la amplia zona de suelo disponible entre el estadio Metropolitano y Coslada. "Se tienen que crear mesas de trabajo sobre cuál es el modelo territorial de la Comunidad de Madrid", afirma, al tiempo que pide agilizar los terrenos de esa primera corona donde se pueda crecer, como entre Alcorcón y Boadilla, o en Getafe, o en la segunda corona, como Paracuellos del Jarama o Alcobendas, que "tienen posibilidades de crecer y ya están en ello".

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Por último, para Díaz, la "reconversión de oficinas en vivienda", como se puede hacer en Madrid, "es un gran punto a favor" para solucionar el problema: "No podemos encadenar determinadas infraestructuras arquitectónicas a un solo uso durante toda su vida útil". Además, insta al Gobierno central a "levantar las trabas existentes" y a facilitar el desarrollo inmediato de vivienda en la gran cantidad de parcelas públicas que posee, como en el caso de los terrenos de SEPES, Renfe o los pertenecientes al Ministerio de Defensa, entre muchos otros.