El metro de Madrid permitirá el pago con tarjeta bancaria en todas sus estaciones a partir de junio

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, ha afirmado que a partir del próximo junio se podrá pagar con tarjeta bancaria en todos los tornos de metro de Madrid como ya ocurre desde el 1 de julio de 2025 en los autobuses interurbanos.

Coincidiendo con grandes eventos previstos en la capital, como la visita del papa León XIV, del 6 al 9 de junio de 2026, o el Gran Premio de España de Fórmula 1 en septiembre, el suburbano iniciará en los próximos días el despliegue de este sistema para que esté operativo en toda la red durante la celebración de estos acontecimientos internacionales.

Ampliaciones estratégicas

En un encuentro informativo organizado por Europa Press, Rodrigo ha señalado que metro de Madrid ha impulsado en los últimos años una transformación de gran alcance, combinando ampliaciones estratégicas con un profundo proceso de modernización que ha permitido alcanzar en 2025 un récord histórico de 736 millones de viajeros.

Entre las actuaciones, ha destacado la ampliación de la Línea 11 del suburbano, concebida como un eje estratégico norte-sur que conectará barrios, nodos de intercambio y nuevos desarrollos urbanos.

Fin de obras el año que viene

El primer tramo, entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, supera ya el 50% de ejecución, con una inversión de más de 740 millones de euros y con la reciente incorporación de la tuneladora Mayrit, que ya ha completado sus primeros 200 metros de excavación del túnel. La finalización de este tramo está prevista en 2027.

A ello se suma la prolongación de la línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, reforzando la conexión directa de la capital con su principal puerta de entrada internacional, con un presupuesto de 181 millones de euros.

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Rodrigo también se ha referido a la automatización de la línea 6, que situará a la región a la vanguardia del Metro del futuro, ofreciendo "un servicio más fiable, seguro y rápido para millones de usuarios".