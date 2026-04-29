El instituto Margarida Xirgu de L'Hospitalet pide retirarse del plan piloto que introduce Mossos en la escuela

El instituto Margarida Xirgu de l’Hospitalet de Llobregat ha pedido salir del plan piloto para introducir Mossos en la escuela catalana tras la polvareda que ha levantado el hecho de que agentes policiales participen en la mediación de conflictos en centros educativos. Así lo confirman tanto Ustec como CCOO Educació después de que este lunes, día del estreno del plan, docentes y alumnos se concentraran a las puertas de este instituto en señal de protesta. En las próximas horas tienen previsto materializar la petición formal.

A la espera de si hay más centros que se retiran del plan -Ustec avanza que lo harán en breve tres centros en Vic- en el Govern crece la preocupación por el hecho de que esta polémica haya estallado justo en un momento en que la comunidad educativa ya mantiene un pulso con la conselleria por las condiciones salariales del profesorado. Hasta tal punto, que fuentes del ejecutivo empiezan a asumir que la prueba piloto ha nacido sentenciada principalmente por cómo se ha explicado. “Si nadie quiere el plan, no se pondrá en práctica”, ha dejado caer el president de la Generalitat, Salvador Illa, preparando el terreno de este posible escenario en el pleno de este miércoles en el Parlament.

"Que yo sepa, las aulas no se han militarizado", ha sentenciado Núria Parlon, quien ha atribuido a los críticos con el plan una "visión antigua" de lo que hoy en día representa la policía catalana

Horas más tarde, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha anticipado que el de l’Hospitalet sería uno de los primeros centros en salir del plan piloto. Ha sido durante una interpelación a la consellera de Interior, Núria Parlon, que hasta ahora ha procurado mantenerse en un segundo plano ante esta iniciativa que ha soliviantado a la comunidad educativa. "¿Sale de Interior este plan?", ha espetado el dirigente anticapitalista, que ha subrayado que no han encontrado ningún documento que acredite quién ha autorizado su puesta en marcha.

Parlon, por su parte, ha defendido la tarea de “mediación comunitaria” de los Mossos y ha recordado que hace años que las policías locales colaboran con los centros educativos. “Que yo sepa, las aulas no se han militarizado”, ha sentenciado, además de atribuir a los críticos con el plan una “visión antigua” de lo que hoy en día representa la policía catalana.

Evolución del "agente tutor"

La Conselleria de Educació aseguraba este martes en la presentación del plan -cinco días después de que saltara la polémica, que el "plan de convivencia" -así lo llaman- es una "evolución" de los programas de "agentes tutores", vigente desde hace varios cursos en los centros educativos catalanes. Si los agentes tutores respondían a la llamada de la escuela una vez producido el conflicto, el papel de los Mossos ahora, aseguran, será preventivo.

Sindicatos educativos, asociaciones de familias y colectivos docentes han mostrado este miércoles públicamente su rechazo a la medida, que, alertan, "puede señalar a colectivos racializados"

La idea, apuntan, es que los agentes estén en contacto estrecho con los centros y sean conocedores de las dinámicas del mismo. Los agentes -si el plan tira finalmente hacia adelante- podrán llevar a cabo "tareas específicas de prevención, mediación y acompañamiento de alumnado y docentes" y dar apoyo a los profesionales de la educación "en determinados aspectos de sensibilización relativos a la convivencia de la comunidad educativa". Todo ello, "previa conformidad con la dirección del centro", subrayan desde la conselleria. Por el momento, una dirección ya ha mostrado su disconformidad.

Presión social

Las plataformas la Pública, L'escola de tothom y Desmilitaritzem l'Educació, compuestas por más de un centenar de entidades del ámbito educativo y de fomento de la paz, han denunciado también este miércoles en rueda de prensa que la presencia de mossos en los centros educativos "no aporta seguridad, sino que aumenta la conflictividad".

Los portavoces de la plataforma Desmilitarizem l'Eduació han denunciado que el plan elaborado por la Generalitat se ha hecho de manera "antidemocrática" y lo han descrito como un "procedimiento absolutamente opaco y oculto" porque "no se ha consultado con las comunidades educativas de los centros ni con ninguno de los consejos escolares de los institutos".