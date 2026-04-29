El Govern ya ha concedido el grado de dependencia extrema de la ley ELA a 74 personas en Catalunya

El Parlament ha dado este martes el último visto bueno al despliegue de la Ley ELA en Catalunya, que ya había sido aprobado por el Govern el pasado mes de marzo. De hecho, en estas cinco semanas ya vigente, la Generalitat ya ha concedido el grado III+ de dependencia extrema –el que permite acceder a las ayudas de entre 5.000 y 15.000 euros que dispone la nueva norma– a 74 personas. Así lo ha confirmado la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, durante la sesión de debate y votación de la medida en el hemiciclo. La norma ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios.

En total, según ha revelado la consellera, 127 personas han solicitado ya acceder a las prestaciones, aunque algunas han sido rechazadas y otras siguen siendo analizadas. En Catalunya viven hoy unas 800 personas dignositcadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica, aunque se estima que solo unas 200 podrán acceder a las ayudas de la ley. Así, desde el pasado 19 de marzo, ya se habría aprobado el acceso a las ayudas un tercio de las personas previstas. La Generalitat se había planteado un plazo máximo de tres meses para resolver cualquier solicitud.

Desde el 19 de marzo, 74 personas de las 127 que lo han solicitado han visto reconocido el grado III+ de dependencia extrema

Para el reconocimiento del grado III+ de dependencia extrema, que permite acceder a las ayudas, es necesario un informe médico que acredite al menos dos de estas tres condiciones: necesitar ventilación mecánica más de ocho horas al día, precisar aspiraciones de secreciones diariamente o tener el tren superior inmovilizado. Las solicitudes se pueden presentar con una instancia genérica en la web de Drets Socials, en los puntos físicos de atención de la conselleria o bien en las Oficinas de Atención de la Ciudadanía de los ayuntamientos.

La prestación implica la contratación de un servicio de atención y cuidados, por lo que la Generalitat está asesorando actualmente a las personas que ya han recibido el grado III+ de dependencia para acceder a estos servicios y, así, recibir las ayudas. Los servicios van desde la atención a domicilio a la asistencia personal de apoyo a la vida autónoma. "Estamos trabajando en agilizar al máximo el proceso de la mano de las entidades y de las gestoras de caso que hemos puesto a disposición de estas personas", ha asegurado Mònica Martínez Bravo, durante su intervención en el Parlament.

Pese a la unanimidad de la votación final, gran parte de los grupos parlamentarios han denunciado que la medida "ha llegado tarde y es insuficiente"

Pese a la unanimidad de la votación final, gran parte de los grupos parlamentarios han denunciado que la medida "ha llegado tarde y es insuficiente", en palabras de la diputada de la CUP, Pilar Castillejos. También ha lanzado la crítica el diputado de Junts, Jordi Fàbrega, que ha pedido que la medida no se quedara en la convalidación del decreto y que pudiera ser presentada como proyecto de ley para acabar de afinarla los próximos meses. La propuesta, sin embargo, no ha prosperado y el despliegue de la Ley ELA en Catalunya se quedará, de momento, tal y como recoge el decreto del Govern aprobado el pasado 17 de marzo.

Menos beligerantes han sido las intervenciones de ERC y Comuns, que participaron en la redacción del decreto junto a entidades como la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls o la Fundación Atrofia Muscular Espinal (FundAME).

La ley ELA es una norma de ámbito estatal aprobada a finales de 2024 y que estos meses están empezando a desplegar las distintas comunidades autónomas. La ley fija en un máximo de 9.850 euros por paciente –la mitad las asume el Estado y el resto las comunidades autónomas–, pero la Generalitat realizará una aportación adicional de entre 2.500 y 5.000 euros para que los pacientes con una dependencia más extrema –más de 20 horas diarias de atención especializada– puedan pagar a los cinco profesionales que, según calculan, son necesarios para que reciban una atención adecuada de manera permanente. Así, las personas que necesitan una asistencia constante las 24 horas recibirían hasta 14.788,50 euros al mes.

Críticas al copago

El despliegue de la Generalitat también prevé esquivar el copago previsto en la norma estatal. El Govern solo pedirá que aporten el 5% de la ayuda recibida aquellos pacientes que superen en 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) o, lo que es lo mismo, que ingresen más de 53.000 euros al año. Para el resto de beneficiarios, la ayuda no tendrá coste alguno.

Este punto ha levantado las reticencias de algunos grupos como Junts o ERC, que pese a votar favorablemente a la medida, han expresado su voluntad de acabar eliminando cualquier tipo de copago durante las intervenciones en el Parlament. Por su parte, Mònica Ríos, la diputada del PSC que ha cerrado la rueda de intervenciones, ha asegurado que se trata de una exigencia de la norma estatal y que han encontrado en el endurecimiento de las condiciones la mejor manera de no perjudicar a los pacientes con rentas más bajas.

Cobertura a más enfermadades

La norma no excluye que otras enfermedades de degeneración rápida e irreversibles también puedan acceder a la ayuda. El Gobierno amplió a través de un decreto el alcance de la normativa el pasado mes de octubre. El texto prevé que puedan acceder a las mismas prestaciones que las personas que padecen ELA todas aquellas patologías cuya enfermedad reduzca considerablemente su esperanza de vida, no haya dado respuestas significativas a ningún tratamiento existente y precise cuidados sociales y sanitarios complejos.