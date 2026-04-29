La Generalitat pone límite a la recogida de lentisco y brezo con una nueva ley

La ley para regular la recogida del lentisco y el brezo ya es una realidad en Catalunya. Este miércoles se ha publicado en el DOGC y entrará en vigor a partir del 19 de mayo, siguiendo el proceso que ya explicó Regió7. Era una norma largamente reivindicada por la payesía y los propietarios forestales, y que el Govern dijo que sacaría adelante a finales de 2021.

La nueva orden establece que la recolección de lentisco y brezo con finalidad comercial quedará sujeta a un régimen de comunicación previa ante la administración forestal. Esto significa que la actividad no requerirá una autorización expresa, pero sí que los recolectores deberán informar previamente de la actividad a la Generalitat y acreditar la disponibilidad del terreno donde se llevará a cabo mediante un permiso de la propiedad.

Según la nueva ley, solo podrán realizar esta actividad los titulares de los terrenos forestales o las personas que cuenten con su autorización. Esta regulación satisface a los propietarios forestales, como decía Jordi Martínez, propietario de la finca de cal Llordella, en Jorba, porque ahora "ya podremos regular y podremos controlar o tener herramientas suficientes para poder pedir o denunciar a las personas que hacen mal uso o que acceden a las fincas para extraer estas plantas, tanto si es el brezo como si es el lentisco".

Este es uno de los objetivos de la ley, según el director general de Bosques de la Generalitat, Jaume Minguell, quien dice que "esta reglamentación lo que viene a atacar es la práctica de la recolección descontrolada y, por tanto, eso quiere decir en cantidad, pero también en recurrencias", en una práctica en la que "el propietario tampoco tenía herramientas para poder hacer nada". Una recogida que ahora deberá hacerse "por parte de las mismas empresas, porque este es un negocio, deben poder hacerlo de manera legal y con trazabilidad". Una trazabilidad que la Generalitat podrá controlar porque sabrá de dónde sale el lentisco o el brezo con el que trabajen, o exporten.

Hasta ahora, los bosques de la Catalunya Central se llenan de personas que durante horas recogen indiscriminadamente tallos de lentisco de forma incontrolada.

Ramos de lentisco recolectados ilegalmente que son habituales de ver en caminos forestales de la Cataluña Central / Edu Font

La norma define cuándo una recolección debe considerarse comercial. El proyecto fija un umbral de más de cincuenta tallos por persona y día. A partir de esta cantidad, la actividad se considera profesional o comercial y, por tanto, queda sujeta al régimen de comunicación previa y a las condiciones establecidas por la orden.

Para los propietarios, como Martínez, la nueva ley genera satisfacción, aunque "siempre se puede mejorar. Yo creo que es un buen paso. Creo que ya hace años que se viene reclamando que se regule. Creo que estamos avanzando y esperamos que esto se vaya puliendo y mejorando con el tiempo".

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La nueva ley regula el brezo y el lentisco, o mata de cabrit, como se dice en el Bages. El caso del brezo afecta más a la zona de Girona, pero en el caso del lentisco, una planta que no se aprovecha aquí, se producen auténticos expolios en los bosques de la Catalunya Central. Se utiliza como planta ornamental o para hacer aceites sobre todo en países como Holanda. Según la Generalitat, las exportaciones de hojas, ramas y otras partes de plantas destinadas a ramos u ornamentación han pasado de 1.445 toneladas en el año 2016 a más de 9.400 toneladas en 2024.