El gato montés: el felino que no se deja ver y que muchos confunden con un lince

El gato montés (Felis lybica) es el felino del Cadí, un animal presente, pero invisible que a menudo, cuando pese a la dificultad un excursionista se topa con él, es confundido con el lince. Esta especie sigue presente en el Parc Natural del Cadí-Moixeró, pero su detección aún es un reto para los técnicos. Según los últimos estudios realizados entre los años 2022 y 2025, la población de gato montés parece estar estabilizada, en una cifra que los propios biólogos locales no se atreven a fijar. Aunque los datos sobre la especie se basan en el seguimiento a través de cámaras trampa, la observación directa continúa siendo una tarea difícil, tal como han alertado los técnicos del parque. En estos cuatro años, las cámaras del parque han registrado 66 avisos de gato montés, con una media anual de 16,5 contactos. Los datos evidencian la dificultad de acceder a este felino, tanto por la población baja como por sus costumbres solitarias y esquivas.

Es el único felino autóctono de Catalunya y habita en zonas montañosas, especialmente en ambientes forestales y matorrales densos. Este animal, de carácter nocturno y esquivo, es difícil de detectar y a menudo se confunde con otros felinos más grandes, como el lince. Sus características distintivas incluyen una cola gruesa con anillos negros y una línea dorsal oscura que llega hasta la base de la cola.

A pesar de ser una especie presente en el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el gato montés afronta amenazas como la destrucción de hábitats, los atropellos y la hibridación con el gato doméstico. Para seguir su estado de conservación, desde 2020 se ha implementado un Plan de Seguimiento que incluye dos parcelas permanentes en las zonas del Moixeró y la Serra del Cadí. Este plan permite monitorizar su distribución y abundancia en la región, con el objetivo de garantizar la protección de este felino autóctono en nuestras montañas.

El gato montés fue detectado en las cámaras trampa ubicadas en el Moixeró en el año 2022 en 7 de los 12 aparatos instalados, con un total de 21 contactos. Esta cifra da como resultado una abundancia relativa de 3,2 ± 1,07 contactos por cada cien días-cámara, con una media de apariciones anuales que se mantiene constante en la zona. Las densidades obtenidas mediante el modelo REM han sido de 0,81 ± 0,27 gatos/km², algo más altas que las del año anterior. El modelo RNoccupancy que utilizan los técnicos del parque ha mostrado una detectabilidad de 0,036 ± 0,23, valor que se ha considerado demasiado bajo para obtener estimaciones fiables sobre la abundancia. Por el contrario, los modelos n-mixtos bayesianos han aumentado la detectabilidad a 0,18 ± 0,088, lo que ha llevado a una densidad ajustada de 0,73 ± 0,87 gatos/km². En el año 2023 las cámaras registraron cinco contactos con el gato montés.

En las parcelas sur, el gato montés ha sido detectado en 12 de las 24 cámaras trampa, con un total de 31 contactos en el año 2025 que han dado como resultado una abundancia relativa de 2,24 ± 1,82 contactos por cada 100 días-cámara. La densidad estimada por REM ha sido de 0,33 ± 0,11 gatos/km², similar a los resultados obtenidos en años anteriores. El uso del modelo Royle-Nichols (RNoccupancy) ha dado una detectabilidad de 0,12 CI (0,053-0,25), suficiente para obtener estimaciones de abundancia fiables, con una densidad de 0,31 CRI (0,26-0,39) gatos/km².

En general, los datos obtenidos entre 2022 y 2025 muestran una presencia constante del gato montés en el parque, con una media de contactos anuales que se mantiene dentro de un rango estable. La densidad de la especie ha oscilado entre 0,63 gatos/km² y 0,81 gatos/km² en el Moixeró, mientras que en las parcelas sur se ha mantenido en torno a 0,31 gatos/km².

Hibridación con gatos domésticos: Un riesgo minimizado

Una de las preocupaciones que se tienen sobre la especie es el riesgo de hibridación con los gatos domésticos. Sin embargo, según los datos recogidos hasta ahora, los técnicos han señalado que este fenómeno es muy poco significativo en la zona del Cadí-Moixeró. Los rastros y muestras recogidas no indican una hibridación importante entre el gato montés y los gatos domésticos, y no se ha observado una propagación de la especie doméstica en esta área.

La hibridación, aunque es un riesgo potencial para la especie, no parece ser un problema destacado en la zona, ya que las evidencias de cruce entre ambas especies son muy anecdóticas. Aun así, en otras regiones, la hibridación puede ser más frecuente, y supondría una amenaza para la conservación del gato montés, porque podría provocar la pérdida de sus características genéticas propias.

Otra cuestión que dificulta el seguimiento del gato montés es la confusión de esta especie con otros animales, como el lince o gatos domésticos grandes. Diversos excursionistas han reportado haber visto animales que podrían corresponder al gato montés, pero a menudo se los confunde con linces, que son mucho más difíciles de ver en su hábitat natural. El gato montés es una especie más pequeña que el lince, pero tiene un tamaño considerablemente mayor que los gatos domésticos, cosa que puede generar confusión entre las personas que no están familiarizadas con esta especie.

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Los técnicos del parque han indicado que, en muchos casos, los avistamientos reportados de linces podrían ser, en realidad, gatos monteses. De hecho, la observación de un lince en el parque es extremadamente rara, hecho que hace que la confusión sea aún más probable. Los estudios apuntan a la dificultad que existe para identificar correctamente estas especies cuando se trata de voces o visualizaciones breves a distancia.