La antesala de las PAU
Casi la mitad de los aspirantes suspende las pruebas para acceder a los grados de Educación Infantil y Primaria
Solo 2.809 estudiantes de los 5.155 que se presentaron este 11 de abril han superado este año la Prueba de Aptitud Personal (PAP)
La cifra de aptos desciende hasta el 34,42% entre los estudiantes procedentes de ciclos formativos de grado superior (CFGS)
De los 5.155 aspirantes que se presentaron este año a la Prueba de Aptitud Personal (PAP) para acceder a los grados de Educación Infantil y Educación Primaria en Catalunya, solo 2.809 han obtenido la calificación de apto. Esto supone que el 54,49% de los presentados ha superado la prueba, celebrada en convocatoria ordinaria el pasado 11 de abril. La PAP es el requisito imprescindible para poder iniciar estos estudios y acceder a la profesión docente que año tras año deja a más del 40% de los aspirantes fuera de estos estudios.
Por vías de acceso, ha superado la prueba el 57,81% del alumnado procedente de Bachillerato y el 34,42% de los estudiantes procedentes de ciclos formativos de grado superior (CFGS).
La prueba evalúa dos competencias fundamentales para el ejercicio docente: por un lado, la competencia comunicativa y el razonamiento crítico y, por otro, la competencia lógico-matemática. La calificación final es de "apto" o "no apto" y, una vez obtenida, tiene validez indefinida.
Nueva oportunidad en julio
El alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria podrá volver a presentarse en la convocatoria extraordinaria del 17 de julio. Quienes la aprueben podrán acreditar el resultado en la preinscripción universitaria de septiembre para acceder a los estudios de Educación.
Los estudiantes que han superado la PAP deberán completar ahora el proceso de acceso con las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrarán los días 9, 10 y 11 de junio en convocatoria ordinaria, y los días 2, 3 y 4 de septiembre en convocatoria extraordinaria.
El calendario de matrícula para la convocatoria ordinaria de la PAU establece dos periodos. El alumnado con Bachillerato finalizado, procedente de fuera de Catalunya o de sistemas educativos extranjeros —matrícula libre— podrá inscribirse del 5 al 11 de mayo. Por su parte, los estudiantes que cursan segundo de Bachillerato en Catalunya o ciclos formativos de grado superior podrán hacerlo del 19 al 27 de mayo.
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