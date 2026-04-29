Casi la mitad de los aspirantes suspende las pruebas para acceder a los grados de Educación Infantil y Primaria

De los 5.155 aspirantes que se presentaron este año a la Prueba de Aptitud Personal (PAP) para acceder a los grados de Educación Infantil y Educación Primaria en Catalunya, solo 2.809 han obtenido la calificación de apto. Esto supone que el 54,49% de los presentados ha superado la prueba, celebrada en convocatoria ordinaria el pasado 11 de abril. La PAP es el requisito imprescindible para poder iniciar estos estudios y acceder a la profesión docente que año tras año deja a más del 40% de los aspirantes fuera de estos estudios.

Por vías de acceso, ha superado la prueba el 57,81% del alumnado procedente de Bachillerato y el 34,42% de los estudiantes procedentes de ciclos formativos de grado superior (CFGS).

La prueba evalúa dos competencias fundamentales para el ejercicio docente: por un lado, la competencia comunicativa y el razonamiento crítico y, por otro, la competencia lógico-matemática. La calificación final es de "apto" o "no apto" y, una vez obtenida, tiene validez indefinida.

Nueva oportunidad en julio

El alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria podrá volver a presentarse en la convocatoria extraordinaria del 17 de julio. Quienes la aprueben podrán acreditar el resultado en la preinscripción universitaria de septiembre para acceder a los estudios de Educación.

Los estudiantes que han superado la PAP deberán completar ahora el proceso de acceso con las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrarán los días 9, 10 y 11 de junio en convocatoria ordinaria, y los días 2, 3 y 4 de septiembre en convocatoria extraordinaria.

El calendario de matrícula para la convocatoria ordinaria de la PAU establece dos periodos. El alumnado con Bachillerato finalizado, procedente de fuera de Catalunya o de sistemas educativos extranjeros —matrícula libre— podrá inscribirse del 5 al 11 de mayo. Por su parte, los estudiantes que cursan segundo de Bachillerato en Catalunya o ciclos formativos de grado superior podrán hacerlo del 19 al 27 de mayo.