Seis meses de espera para el examen práctico del carnet de conducir en Catalunya: "Es el destino que ningún examinador quiere"

Catalunya tiene un problema cronificado con los exámenes prácticos del permiso de conducir. Seis meses es el plazo medio que tienen que esperar los alumnos desde que se sacan la teórica hasta que pueden subir a examinarse del práctico. En algunos casos, el periodo sube incluso hasta los ocho meses. Actualmente, hay unas 85.000 personas en lista de espera.

No es la única comunidad autónoma con esta problemática, pero sí la que encabeza la lista. Murcia, Aragón (especialmente Zaragoza), la Comunidad Valenciana, Andalucía y la provincia de Guipúzcoa en el País Vasco son los otros lugares donde los alumnos ven cómo se eterniza el proceso de sacarse el carnet B.

Actualmente hay 85.000 catalanes en lista de espera para hacer el exámen práctico

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) explican a este diario que son conscientes de la situación límite que se está viviendo en Catalunya y aseguran que "se está trabajando en un plan de choque" para intentar solventar el problema, aunque por el momento no disponen de más detalles.

El problema de fondo: faltan examinadores. Y eso pasa también en otros puntos de España. La DGT estimaba el pasado septiembre que faltarían 300 funcionarios para acabar con las listas de espera en España. Pero en el caso catalán, la solución no es tan fácil.

"En Catalunya el embudo no hace más que llenarse porque no es un destino atractivo para las personas que se sacan las oposiciones" Raül Viladrich — Presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC)

El cambio de la España de 40 millones de habitantes a la de casi 50 ha supuesto un primer problema, como explica a EL PERIÓDICO Raül Viladrich, presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC). "Hay un problema con la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de examinadores desde 2013", apunta antes de admitir que la DGT "está adaptando el número de examinadores al volumen de población que hay ahora".

Otro factor que ha agravado el problema es la entrada en vigor, hace cinco años, de la directiva europea que, para lograr protocolos más estrictos con un mayor tiempo por examen, ha reducido de 16 a 12 el número de pruebas por examinador y día. El atasco actual, por tanto, no se puede solventar haciendo que los examinadores asuman más alumnos.

La DGT asegura que está trabajando en un plan de choque, pero aún no dispone de detalles ni calendario

Sergio Olivera, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), incide en "la importancia de que antes hicieran 16 circuitos diarios y ahora hacen 12. Hay que dejar claro que no es que ahora trabajen menos, sino que ahora los exámenes duran más tiempo. Si a esto le añades que ahora hay más demanda ciudadana de permisos profesionales como autobús o camión, eso ha llevado a que en algunos lugares el sistema está colapsando". Y cita Murcia, la provincia de Zaragoza y algunas de Andalucía como algunas de las más afectadlas que más están sufriendo dicho colapso.

Estos elementos provocaron "un embudo que explotó en 2017", en palabras de Viladrich, que aunque valora el esfuerzo de la DGT, no puede ocultar el malestar que cunde en las autoescuelas catalanas y expone el 'hecho diferencial' catalán: "Catalunya es el destino que ningún examinador quiere".

"Hay que reconocer que la DGT hizo los deberes y convocó más plazas", indica el presidente de la patronal catalana, que prosigue: "Pero en Catalunya no ha surtido efecto y el embudo no hace más que llenarse porque Catalunya no es un destino atractivo para las personas que se sacan las oposiciones", resume Viladrich. En 2025, la DGT convocó 44 plazas para Catalunya, pero solamente se incorporaron 15 (el 34%), según la FAC. El resto, 29 plazas, quedaron vacantes.

La Federació d'Autoescoles de Catalunya pide que se bonifiquen las plazas de examinadores en la comunidad

"Se trata de unas oposiciones del Estado, pero Catalunya no tiene cultura opositora para estas plazas. Por tanto, las personas que las cubren suelen proceder de otras partes de España", cuenta Viladrich, que revela que "muchos de estos profesores se cogen la baja de inmediato. Conocemos casos que la han presentado justo después de asumir el puesto y han estado dos años de baja". De este modo, sigue, "técnicamente la plaza ha sido ocupada, pero no está operativa. Esto es una perversión del sistema", denuncia. "Estas personas se marchan a la primera oportunidad de traslado. Es normal, ellos tienen su vida fuera. El coste de la vida o la vivienda en Catalunya suele ser más caro que en sus lugares de origen, por lo que se van en cuanto ven una posibilidad", remacha.

Coches de autoescuela en los alrededores de la plaza de España . Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

¿Cómo romper este círculo? La solución, apunta Viladrich, "pasa por premiar y bonificar estas plazas. Que den más puntos para pasar las oposiciones. Catalunya es el último destino que piden. Pedimos plantillas más estables con gente del territorio, porque eso nos ha demostrado que así sí mejora la situación". Para ERC, la solución pasa por el traspaso de las competencias, algo que este lunes rechazó el Congreso con los votos de PSOE y PP.

Girona, la excepción

Las provincias catalanas donde más está afectando este problema son, según el presidente de la FAC, "Barcelona, por la gran demanda que hay, y Tarragona, donde hay cinco examinadores 'en busca' porque no están desarrollando su trabajo, principalmente por estar de baja. En Lleida no estamos mucho mejor; hay nueve plazas, pero la mayoría están de baja. La provincia donde se funciona de manera más fluida es Girona, principalmente porque se han cubierto las plazas con gente de la provincia".