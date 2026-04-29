Las autoescuelas catalanas alertan de que sacar más plazas de examinadores del carnet de conducir no es la solución: "Hay funcionarios que cogen la baja el primer día"

Esquerra (ERC) llevó este lunes al Congreso la propuesta de traspasar al Servei Català de Trànsit las competencias en materia de organización y realización de los exámenes para sacarse el carnet conducir. Unas atribuciones que actualmente ostenta la Dirección General de Tráfico (DGT). Los republicanos defendían este traspaso como vía para acabar con las listas de espera cronificadas que hay en Catalunya para acceder al examen práctico. El debate se saldó sin sorpresas: PSOE y PP tumbaron la iniciativa, a pesar de que los socialistas habían llegado a negociar con ERC el traspaso de estas competencias, como avanzó EL PERIÓDICO el pasado junio.

Los republicanos reclamaban esta medida porque consideran que aumentar las plazas de examinadores, algo que el Congreso sí apoyó, no solucionará el problema de las listas de espera. De hecho, el año pasado se incorporaron 15 examinadores a una plantilla de 138 funcionarios. Entonces, la lista de espera era de 75.000 personas. Hoy, con ese personal ya activo, la lista es de 85.000 personas.

Es este un diagnóstico que comparten las autoescuelas catalanas. El presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, es también de la opinión que abrir más plazas no es garantía de mejora del servicio y explica que se han dado varios, casos, en Girona o Lleida, en los que "el examinador que asumió la plaza cogió la baja médica inmediatamente, trabajando un día o ninguno".

"Como no tenemos transferidas las competencias, la gente de aquí no oposita. Los funcionarios españoles que aprueban las oposiciones, en cuanto llegan a Catalunya, quieren volver a su tierra" Inés Granollers, diputada de ERC en el Congreso

En la misma línea, Inés Granollers, la diputada de ERC que defendió esta proposición en el Congreso, asegura que "hay funcionarios que se cogen la baja el primer día de trabajo". Granollers relaciona esas bajas con el hecho de que los funcionarios no son locales. "Como no tenemos transferidas las competencias, la gente de aquí no oposita. Los funcionarios españoles que aprueban las oposiciones, en cuanto llegan a Catalunya, quieren volver a su tierra. Es algo normal, por otra parte, pero lo estamos sufriendo nosotros".

"La lista de espera para examinarse en Catalunya era de 75.000 personas el verano pasado. Ahora ha subido a 85.000, lo que deja claro que no se ha hecho nada. Este verano será complicado en este aspecto y creemos que, o se hace algo, o la lista va a seguir subiendo", ha advertido Granollers en conversación con este diario. Los republicanos plantean que "se podrían habilitar funcionarios de Generalitat, de Mossos d'Esquadra, para cubrir este tipo de exámenes".

El pasado verano, a preguntas de ERC el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que preparaba "un plan de choque". Un plan de choque que también ha confirmado la DGT, pero del que todavía no se conocen detalles ni calendario.

La saturación que sufre Catalunya por este colapso del sistema repercute también, según Granollers, "en los mismos trabajadores". "La gente no va a quejarse a la DGT, sino a su autoescuela. Eso se traslada a los examinadores. Las plantillas están tensionadas. Y tenemos como resultado casos como el de Lleida, en el que en marzo había cuatro funcionarios de baja por ansiedad", explica.

Recuerda Granollers que la batalla por el traspaso de competencias de los exámenes de conducir dura ya siete años: "En Esquerra llevamos desde 2019 pidiendo el traspaso de estas competencias. Sabemos que es un proceso muy largo, pero en Catalunya no podemos esperar tanto", remacha. Lamenta que el PSOE haya frenado la iniciativa y recuerda que "esto ya se votó en el Parlament de Catalunya. Curiosamente, el PSC votó a favor. Pero presentamos esta PNL en noviembre en el Congreso y el PSOE la votó en contra. Es contradictorio y lo único que demuestra es que el PSC no es más que una sucursal del PSOE".