Polémica
El anuncio publicitario de una constructora enciende las redes sociales
Un vídeo promocional que muestra como se levanta un chalé en una ladera reabre el debate sobre la destrucción del territorio
Un vídeo publicado recientemente por la empresa constructora Edificam Illes ha encendido las redes sociales. Numerosos usuarios han expresado su rechazo a la pieza audiovisual, en la que se muestra la transformación de un terreno natural en Mallorca para la construcción de una vivienda de lujo en un enclave privilegiado, con piscina, jardín y vistas al mar.
El vídeo, de apenas 25 segundos, presenta en formato de cámara rápida el supuesto proceso de edificación de la casa. Aunque la secuencia está creada con inteligencia artificial como parte de una estrategia publicitaria, el video ha reabierto el debate sobre el impacto urbanístico en la isla y la pérdida de paisaje natural asociada a la expansión de viviendas de alto 'standing'.
En los comentarios del vídeo, la mayoría en catalán, algunos internautas han mostrado su indignación con mensajes como: “Trobau que hem d’acabar de destrossar lo poc que queda? Com explicarem als nostres fills la terra que vàrem heretar i lo que deixarem?” o “Qui estima Mallorca no la destrueix”. En cambio, otros usuarios han defendido el proyecto y su estética, señalando: “Pues yo si pudiera la compraba”.
El vídeo ha reavivado el debate entre el desarrollo urbanístico, el turismo de lujo y la conservación del territorio en Mallorca, un tema recurrente en la isla, especialmente en los últimos años debido al aumento de los problemas de acceso a la vivienda para gran parte de la población.
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