Alumnos de Emergencias Sanitarias de FP exigen hacer prácticas en ambulancias: “Son un derecho, no un privilegio”

Decenas de estudiantes del grado medio de Técnicos de Emergencias Sanitarias se han manifestado a las puertas del Departament d'Educació, en Barcelona, para reclamar el acceso a las prácticas en ambulancias. Un tipo de actividad formativa que muchos alumnos no pueden realizar por ser menores de edad, desde que la Associació Catalana d'Empreses d'Ambulàncies recomendara a sus afiliados el año pasado la cancelación de estos convenios con el argumento de que, en caso de accidente, las responsabilidades que se puedan derivar no están claras. Tras una reunió mantenida con los estudiantes, Educació se ha abierto a que los alumnos puedan hacer las prácticas en el ciclo superior o graduarse sin haberlas realizado.

La huelga estudiantil, convocada por el Sindicat d’Estudiants, ha centrado sus demandas en permitir de nuevo a los alumnos completar su formación en ambulancias. Muchos de los jóvenes, vestidos con los chalecos amarillos de los trabajadores del transporte sanitario, han reclamado que estas prácticas “son un derecho, no un privilegio”. "Si no estamos formados, ¿quién os salvará?", han añadido.

"Perder un año”

A golpe de silbatos y sonidos de sirena surgidos de sus megáfonos, los estudiantes, de entre 16 y 17 años, han entonado cánticos como “tres años de espera es una barrera” o “tres años de formación es un riesgo de intervención”, en alusión a que, sin la posibilidad de hacer prácticas en ambulancias, muchos de los alumnos deberán alargar su Formación Profesional un año más, lo que les dificultará su acceso al mundo laboral o académico.

Ese es el caso de Emma Garvín, estudiante de primer curso del grado medio de Técnico de Emergencias Sanitarias en el Institut Vall de Hebron. “Considero la medida un poco injusta, porque quiero hacer el grado superior y después ir a la universidad, y si no puedo hacer estas prácticas voy a perder un año”, ha expresado la joven, que iba acompañada por su familia. Los alumnos lamentan que Educació conocía este problema desde hace un año y hasta la movilización no ha empezado a dar soluciones.

Prácticas que salvan vidas

Los profesores solidarizados con los alumnos movilizados han subrayado la importancia de las prácticas de ambulancia de este ciclo formativo, que desde la Generalitat proponen sustituir con horas con pacientes de residencia o realizando un trabajo escrito. "La teoría enseña, las prácticas salvan” o “disculpen las molestias, esto es una emergencia”, han contestado los alumnos.

Tras media hora de manifestación frente al Departament d’Educació en Via Augusta, los portavoces de la protesta han comunicado que han conseguido una reunión con la conselleria. “Agradecemos a los profesores y profesoras, alumnos y familia por el apoyo, hoy es un día histórico porque se trata de la primera huelga jamás realizada en la formación profesional de emergencias sanitarias”, ha subrayado un portavoz. En ese momento, tres estudiantes han accedido al edificio, mientras que el resto de participantes, un centenar, han seguido entonando sus consignas a las puertas de la conselleria.

Además de defender su derecho a prácticas de ambulancias, los manifestantes se han quejado de lo que consideran “una privatización de la educación y de la sanidad” por parte del Govern. También han criticado el plan piloto de los Mossos d’Esquadra en los colegios. “Menos policía y más recursos” o “menos represión y más educación”, han coreado. Algunos de los presentes han pedido la dimisión de la 'consellera' de Educació, Esther Niubó.

Prácticas remuneradas

Tras más de dos horas de movilización, los representantes reunidos con el Departament han comunicado las posibles soluciones que propone Educació. La primera es compaginar las prácticas del grado medio con el paso al ciclo superior de Técnicos de Emergencias Sanitarias. La segunda, graduar a los alumnos afectados sin hacer estas prácticas, una opción que admiten poco fiable en términos legales. Por último, se han comprometido a intentar solucionar este problema para la promoción del próximo curso.

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Desde el Sindicat d’Estudiants, han calificado la movilización como “un gran paso hacia delante para seguir luchando por una FP pública y digna”. Antes de dar por acabada la manifestación, han insistido en que lucharán para que las prácticas de los convenios sean remuneradas. “No nos conformaremos con las migas, seguiremos apretando”, han advertido los alumnos.