Los alumnos catalanes acaban la ESO con un nivel insuficiente de inglés pese a llevar 10 años estudiándolo en la escuela

Los alumnos catalanes llegan al final de la ESO con un nivel insuficiente de inglés pese a haber estudiado esta lengua durante una media de diez años a lo largo de su escolarización. Según los datos recogidos en el informe '¿Por qué nos cuesta tanto el inglés?' publicado este miércoles por la Fundación Equitat.org [nuevo nombre de la histórica Fundación Bofill], los estudiantes obtienen 69 puntos en las pruebas de competencias básicas de inglés al finalizar la ESO, una puntuación que refleja un suspenso general en esta materia (se considera que, al ser básicas, para aprobarlas es necesario superar el 70).

El estudio, liderado por Elisabet Pladevall -profesora e investigadora en lingüística aplicada, especializada en la adquisición y enseñanza del inglés como lengua extranjera- constata que existe una brecha de desigualdad en el aprendizaje del inglés que se consolida durante la escolarización -los resultados de los niños de familias con menos recursos son peores en 4º de ESO que en sexto de primaria- y concluye que el reto no es tanto empezar antes, sino "aprender mejor". Recomienda consolidar primero el catalán y el castellano y empezar con el inglés más tarde, más horas y en grupos más pequeños.

El estudio recomienda empezar con el aprendizaje del inglés más tarde y hacerlo en grupos más pequeños

"Acumular años de enseñanza se traduce a menudo en un aprendizaje reiterativo y poco efectivo, que genera frustración y dificulta la gestión pedagógica en las aulas", advierte Pladevall, quien subraya que es imposible enseñar bien una lengua extranjera con las actuales ratios.

La experta recomienda intensificar el estudio del inglés en quinto de primaria, con cinco horas semanales (tres de clases más tradicionales y dos mas lúdicas e incluir la participación de los niños en proyectos internacionales).

El informe alerta de que uno de cada cinco estudiantes no alcanza el nivel más básico de expresión oral y señala que las desigualdades sociales condicionan los resultados

A ojos de Pladevall, ese retrasar la enseñanza del inglés -si es que no se hace una inmersión completa- sirve también para las extraescolares. La experta recomienda a las familias que hacen un gran esfuerzo para pagar una extraescolar de inglés a sus hijos de educación infantil que ahorren ese dinero para pagarles un viaje al extranjero cuando sea mayor.

Las cifras son concluyentes. La organización actual no funciona: un 20% del alumnado no alcanza la expresión oral más básica, una competencia considerada clave en el aprendizaje de una lengua extranjera.

Infografía sobre competencias básicas de inglés en primaria y secundaria en Catalunya

La evolución entre sexto de primaria y cuarto de ESO muestra, además, un deterioro significativo: el porcentaje de estudiantes con bajo nivel de inglés casi se duplica, al pasar del 14% al 25%, mientras que el alumnado con nivel alto cae del 60% al 46%.

Más allá de la mala estrategia global, la autora insiste en que las diferencias sociales tienen un peso determinante en estos resultados. Los centros de alta complejidad obtienen 17 puntos menos que los de baja complejidad en las pruebas de competencias básicas: 61 puntos frente a 78,3. De acuerdo con el informe, el inglés es la competencia básica en la que se observan mayores desigualdades en función de la complejidad del centro educativo (por lo que otra de las medidas que plantea son extraescolares gratuitas en los centros con peores resultados).

La evolución entre sexto de primaria y cuarto de ESO muestra un deterioro significativo: el porcentaje de estudiantes con bajo nivel de inglés casi se duplica y el alumnado con nivel alto también cae

De hecho, el documento pone también el foco en el papel de las actividades extraescolares. Un tercio de los niños y adolescentes realiza clases de inglés fuera del horario escolar, en su mayoría en academias o centros privados. Esta situación convierte el dominio del inglés en una competencia que depende de la capacidad económica de las familias, cuando debería garantizarse desde el sistema educativo.

Gráfico que ilustra el rendimiento en inglés en primaria y secundaria.

Los objetivos

Pese a la preocupante fotografía, el informe sostiene que la mejora de los resultados es posible y que Catalunya puede alcanzar los estándares fijados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En concreto, plantea como objetivo que todo el alumnado llegue, como mínimo, al nivel A2 en primaria, al B1 al finalizar la ESO y al B2 en Bachillerato.

Para lograrlo, el documento parte del contexto específico catalán, donde la exposición social al inglés es más limitada que en otros entornos, y propone siete políticas basadas en la evidencia científica y en la experiencia de centros educativos y programas ya en funcionamiento. Medidas que permitirían garantizar una mejora generalizada del aprendizaje del inglés sin depender de los recursos económicos de las familias, defienden. Su aplicación -calculan- requeriría una inversión estimada de hasta 58 millones de euros, equivalente al 0,8% del actual presupuesto de educación, y podría desplegarse de forma progresiva.

Mejorar la formación permanente

Entre las medidas propuestas, el informe plantea mejorar la formación permanente del profesorado y recuperar las estancias en el extranjero, con el objetivo de reforzar sus competencias didácticas y actualizar las metodologías de enseñanza del inglés.

El documento también propone crear un programa de mentoría y acompañamiento en los centros educativos, con presencia quincenal, para asegurar la aplicación de los estándares europeos y mejorar las prácticas en el aula.

Otra de las recomendaciones es ampliar la presencia de auxiliares de conversación, de manera que todo el alumnado disponga de al menos una hora semanal de apoyo. El despliegue empezaría por los centros de alta y máxima complejidad, donde las dificultades en el aprendizaje del inglés son más acusadas.