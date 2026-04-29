Más de 580.000 vehículos saldrán de Barcelona en el puente del Primero de Mayo

Con motivo del puente del Primero de Mayo el Servei Català de Trànsit (SCT) y los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo especial de control del tráfico ante un incremento de desplazamientos. Se calcula que entre las 12 horas del jueves 30 de abril y las 15 horas del viernes 1 de mayo salgan del área metropolitana de Barcelona cerca de 580.000 vehículos. Además, entre las 12 y las 24 horas del domingo 3 de mayo, volverán hacia la zona de influencia de la capital catalana unos 280.000 vehículos.

El objetivo del dispositivo es minimizar las posibles afectaciones a la circulación y velar por la seguridad vial de los usuarios, según Trànsit. Además, señalan que esta operación, con la primavera ya avanzada, marca la transición entre la movilidad invernal y la propia del verano, ya que la temporada de esquí ha finalizado y el aumento de las temperaturas favorece un incremento de los desplazamientos, especialmente hacia destinos costeros y zonas de interior.

Por eso, Trànsit pide extremar la precaución durante la operación salida, especialmente en los desplazamientos hacia la Catalunya Central, ante la previsión de lluvias intensas a lo largo de mañana jueves, que ha supuesto la activación de la alerta INUNCAT por parte de Protecció Civil.

Esta situación puede afectar a la movilidad y las condiciones de conducción, con posibles dificultades en la red viaria. Por este motivo, se pide reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, evitar frenadas bruscas y maniobras repentinas, e informarse previamente del estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento.

En la operación salida, las franjas horarias que pueden registrar mayor movilidad y posibles problemas de circulación son el jueves, 30 de abril de 14:00 a 20:30 horas y el viernes 1 de mayo de 10:00 a 14:30 horas. Los tramos donde se prevé una mayor concentración de vehículos son: AP-7 Castellbisbal – Gelida – San Sadurní de Anoia, sentido sur; AP-7 Barberá del Vallés - La Roca del Vallés - Llinars del Vallès, sentido norte; B-23 El Papiol, enlace con la AP-7; B-30 Cerdanyola del Vallès, ambos sentidos; C-17 Parets del Vallès, sentido sur; C-33 Moncada, sentido sur; C-58 Barcelona – Ripollet, ambos sentidos; C-65 / C-31 Santa Cristina de Aro, sentido playas y N-340 El Vendrell, sentido sur

Los tramos más complicados en el regreso del 3 de mayo de 17:00 a 22:00 horas son: AP-7 Sant Celoni – Llinars del Vallès – La Roca del Vallès, sentido sur; AP-7 Vilafranca – San Sadurní de Anoia – Martorell, sentido norte; C-31 Llagostera – Playa de Aro, sentido AP-7; C-32 Viladecans – Sant Boi de Llobregat, sentido norte; C-32 Montgat y Mataró; C-33 Barcelona – Montcada i Reixac; C-65 / C-31 Santa Cristina de Aro, sentido AP-7; C-35 Llagostera, sentido AP-7; C-55 Castellbell y el Vilar, sentido sur y N-340 Coma-ruga y El Vendrell.

Para el control y seguimiento del tráfico Trànsit dispone de un equipo técnico en una sala central con el apoyo de efectivos Móviles de Información Vial y los medios aéreos; un avión bimotor y dos helicópteros.

Más controles

Los Mossos desplegarán un dispositivo especial para la vigilancia y control de las carreteras catalana para garantizar la seguridad vial y evitar víctimas mortales o heridos graves. Por eso se establecerán controles específicos además de garantizar la fluidez del tráfico. En los cuatro días del dispositivo 1.365 efectivos de la división de Tráfico de Mossos se desplegarán en vías de máxima movilidad y en las secundarias, así como en los puntos de mayor circulación. Se harán 1.029 controles, de los que 310 serán de alcoholemia y drogas; 176 controles de seguridad pasiva; 165 controles de distracciones; 154 controles de velocidad; 125 controles específicos de motocicletas y 99 controles de transportes.

Para evitar retenciones Trànsit habilitará, de forma preventiva, más de 100 km de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación del tráfico. Una de ellas será instalar carriles adicionales para la vuelta del domingo en varios tramos con elevada intensidad de tráfico: en la AP-7 entre Vilafranca del Penedès y Molins de Rei (enlace con la B-23), así como entre Sant Celoni y Montornès del Vallès; y en la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat (enlace con la B-20).

Adicionalmente, tanto en la operación salida como en la operación retorno, se habilitarán otras medidas de regulación vial , como la apertura de carriles Bus VAO, la priorización de sentidos en rotondas y el cierre de accesos a determinadas poblaciones en vías como la GI-662, la C-31, la C-65, la N-4-N5-N-4.

Trànsit tambiénaplicará las medidas especiales para los vehículos pesados que no podrán circular el domingo 3 de mayo en la AP-7 entre Maçanet de la Selva y Hospitalet de l'Infant, en ambos sentidos entre las 17.00 y las 22.00 horas. Además, en la AP-7, en el tramo entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès, los vehículos o conjuntos de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada (MMA) superior a 7.500 kg tendrán que circular obligatoriamente por el carril derecho y no podrán efectuar adelantamientos. Esta medida se aplicará en ambos sentidos el jueves 30 de abril, entre las 17:00 y las 22:00 horas; viernes 1 de mayo, entre las 10:00 y las 14:00 horas; y el domingo 3 de mayo, entre las 17.00 y las 22.00 horas.

En cuanto a los tramos con carriles habilitados en sentido contrario al habitual (carriles adicionales), los vehículos de más de 7.500 kg de MMA, además de tener prohibido avanzar, tendrán que circular a una velocidad máxima de 80 km/h. Para el resto de vehículos, como turismos y motocicletas, la velocidad máxima se reducirá de 120 km/h a 100 km/h en estos tramos.

Noticias relacionadas

Ante el volumen elevado de desplazamientos, Trànsit insta a la prudencia y pide a los conductores que extremen la atención en todo momento para prevenir accidentes. En este sentido, recuerda la necesidad de llevar correctamente los elementos de seguridad pasiva; evitar el uso del teléfono móvil y de otros dispositivos electrónicos durante la conducción; cumplir los límites de velocidad establecidos, y no consumir alcohol antes ni durante la conducción. Asimismo, insiste en la conveniencia de revisar el estado del vehículo antes de salir, puesto que un mantenimiento adecuado contribuye a reducir posibles incidencias en carretera.