La Vall d'Albaida y la Costera registran 12 seísmos en menos de 4 horas: "Han sido unos segundos, pero todo temblaba"

El terremoto de magnitud 3,6 con epicentro en Ontinyent (Valencia) que esta mañana ha sacudido a varias poblaciones de la Vall d'Albaida ha venido acompañado de una cadena de otros once temblores de menor intensidad que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha identificado en la zona entre las 5.18 horas y las 8.41 horas.

En Ontinyent se han localizado 9, mientras que otros 2 muy leves (de 1,5 y 1,6, a 11 y 12 kilómetros de profundidad respectivamente) se han registrado en la vecina localidad de Fontanars dels Alforins y otro en Vallada (la Costera), de 1,6 grados. La actividad sísmica ha sido especialmente elevada en los últimos días en este territorio: el pasado 20 de abril se detectaron de madrugada dos terremotos de 1,5 en Vallada y Ontinyent, mientras que en esta última población se registró otro seísmo este pasdo fin de semana.

Unos segundos en los que todo se ha movido. Un pequeño temblor. En Bocairent, no todos los vecinos han notado este martes el terremoto de mayor intensidad.

Josep Vicent Rodríguez almorzaba con unos amigos cuando relataba lo ocurrido: "Estaba en mi casa, en la cocina, y la nevera ha hecho unos ruidos raros, como si se movieran las botellas. Ha sido muy rápido". Y ha apuntado que hace años también notó algo similar: "Aquello fue más fuerte".

Mari Carmen Cerdà regenta una tienda de productos locales y también lo ha percibido: "Estaba en mi casa, eran pasadas las ocho y media. La silla me ha temblado, han sido unos segundos".

Una experiencia similar expone Mari Carmen Antolí: "Trabajo para el Ayuntamiento, en los servicios de limpieza. Estaba en la biblioteca y he notado que se movía el piso y los vidrios de la ventana". Igualmente, Inmaculada Antón reside en Ontinyent y trabaja en Bocairent: "Estaba en casa. Hemos notado un movimiento brusco".

Cronología del suceso

A los terremotos de mayor intensidad registrados en Ontinyent y Bocairent les han seguido dos réplicas, con magnitudes inferiores. El terremoto más fuerte y el que más se ha notado ha tenido lugar a las 8.23 horas a una profundidad de 7 kilómetros, seguido de otros cinco temblores en la siguiente media hora en la zona que han ido desescalando en intensidad.

Testimonios en redes

Este movimiento sísmico ha sobresaltado a los vecinos de la comarca de la Vall d'Albaida. El epicentro, situado en las inmediaciones de Ontinyent y Bocairent, se ha dejado sentir con fuerza entre la población, generando una ola de mensajes y reportes inmediatos en redes sociales. Los grupos de WhatsApp y las redes sociales se llenaron de testimonios de vecinos que sintieron cómo "vibraban las ventanas" o "se movían las lámparas". "Estábamos en clase y todo se ha movido bastante", relata una profesora de un instituto de Ontinyent a este diario. "Menudo temblor de tierra, impresionante, hasta se ha caído un marco de casa y todo. El ruido ha sido enorme", cuenta otra vecina que lo ha vivido en sus carnes.

El pánico inicial dio paso a la comprobación de datos. En plataformas como X (anteriormente Twitter), los usuarios compartieron vídeos y estados de alerta pocos segundos después del temblor, convirtiendo el suceso en el tema principal de la jornada en la Comunitat Valenciana.

"Se ha sentido un crujido fuerte y luego todo ha empezado a vibrar. El susto en el cuerpo no te lo quita nadie", comentaba un vecino de Ontinyent a través de las redes.

Hasta el momento, los servicios de emergencia no han notificado intervenciones de relevancia, aunque se recomienda a la población mantener la calma ante posibles réplicas de menor intensidad.