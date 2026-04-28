Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 29 de abril de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 29 de abril de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 29 de abril de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 29 de abril de 2026
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
- Catalunya perdona las deudas con la Administración a las personas dependientes que han recibido ayudas por error
- El 50% de la obra de la nueva tubería que solucionará la fuga de agua de Badalona ya está acabada
- La Aemet alerta de un giro en el tiempo: lluvias, tormentas y granizo en estas zonas de España
- Las cuatro ejecuciones de montenegrinos en Barcelona, obra de sicarios que llegan y se van por carretera