Le pillan con todo tipo de drogas por aparcar en doble fila en Ibiza: ahora le piden cinco años de cárcel

Tenía el coche aparcado en doble fila, agentes de la Policía Local de Ibiza se acercaron para ponerle una multa y acabó detenido por un delito contra la salud pública. Ahora podría dar con sus huesos en la cárcel durante cinco años. Es el caso cuya vista previa se celebra este martes a las 9.40 horas de la mañana en la Audiencia Provincial de Baleares.

Los hechos sucedieron el 21 de septiembre de 2023 a las ocho menos veinte de la tarde. El acusado, un macedonio de 44 años, dejó un turismo, con matrícula de Rumanía, en segunda fila. Los agentes lo vieron y se dirigieron hasta él para ponerle una multa. En ese momento, el hombre "reaccionó de manera esquiva y sorpresiva ante la petición de su documentación", explica el escrito de acusación. Al constatar esto, los policías le hicieron "un cacheo superficial" y registraron el vehículo. Fue entonces cuando encontraron 1.385 euros en moneda y billetes pequeños y drogas valoradas en casi 2.000 euros.

En un compartimento "oculto" en el embellecedor junto a la palanca de cambios encontraron un monedero de piel todo tipo de drogas separadas en una treintena de bolsas que contenían ketamina, ketamina mezclada com MDMA, éxtasis, cocaína, LSD y tusi. Todas estas sustancias en diferentes purezas. "Estaban individualizadas y debidamente preordenadas al tráfico para terceras personas, siendo así que el dinero que portaba el acusado provenía de la venta ilegal de dichas sustancias", señala el escrito de acusación, que detalla que las drogas habrían alcanzado los 1.897,23 euros en el mercado ilícito.

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La Fiscalía solicita para él cinco años de prisión y una multa de 4.000 euros así como que se le expulse del país cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena con la prohibición de regresar en ocho años.