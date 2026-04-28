Pilar, la universitaria sexagenaria con un expediente brillante: "Si creen que pueden enriquecerse, que no duden"

«Hay que entregarse al 100% y creer firmemente que puedes aportar. Las personas no tienen límites, ¿por qué deberían parar a una edad? En nuestra sociedad, todo se ha alargado mucho, y nuestro intelecto va por delante del ciclo vital de nuestro cuerpo», reivindica Pilar Aurora Araújo, una alumna destacada del campus universitario de Ourense. Esta mujer sexagenaria, una hija de emigrantes nacida en Alemania y afincada en Ourense desde los 13 años, decidió dejar su vida profesional anterior —en el campo del secretariado de alta dirección y de la administración comercial, para el que contaba con una FP superior—, y se graduó en Turismo con un currículo brillante. «El destino no está marcado, lo escribe cada uno. Somos una hoja en blanco que vamos escribiendo con las decisiones que tomamos», reflexiona.

Sus méritos y calificaciones le han reportado un premio extrardinario de carrera y de excelencia académica, dos reconocimientos otorgados por la UVigo. En 2025 también recibió el galardón José Manuel Pérez Canal del campus de Ourense, por su trabajo de fin de grado sobre un nuevo modelo de turismo para el rural y las zonas de montaña de Galicia. «Recibir premios no es un objetivo en sí mismo, sino una especie de certificado de garantía sobre una serie de aptitudes, valores y capacidad de respuesta ante ciertas exigencias», valora esta alumna.

Con un amplio espectro de inquietudes profesionales e intelectuales, desde la faceta artística y creativa —pinta y escribe—, hasta el dominio de varios idiomas, que perfeccionó en la Escuela Oficial de Idiomas, y que estima como una oportunidad para conocer culturas diversas, la carrera de Turismo le llamó la atención a la hora de elegir título, porque encajaba con esos gustos e intereses.

«Vi que llenaba mis ansias. Estudias historia, geografía, idiomas, administración, contabilidad, estadística, derecho...Te aporta una visión muy global, que es lo que se necesita a la hora de tomar decisiones con un estudio holístico, tanto en una empresa como en una administración pública. Sales muy bien preparada», remarca. Pilar comparte una anécdota sobre el porqué de su decisión. Ante de la etapa universitaria, vio en una ocasión una orla de estudiantes y del profesorado de Turismo y, al contemplar aquella imagen ceremoniosa, se dijo: «Esto es para mí».

Pilar Araújo, en la biblioteca de la facultad. / IÑAKI OSORIO

El turismo es un sector muy importante en España, «con un peso relevante dentro del PIB y una gran perspectiva de futuro», enlaza. Desde un punto de vista local, uno de los desafíos de los profesionales, en su opinión, es saber «enlazar el rico patrimonio que tenemos en Galicia y en la provincia de Ourense con el turismo, para diferenciarlo dentro de la oferta a nivel internacional».

La importancia a nivel turístico del legado cultural de Galicia

«La marca internacional de Galicia está relacionada con el Camino de Santiago y con nuestra gastronomía. Creo que deberíamos dar a conocer más nuestro patrimonio enfocándolo en nuestros orígenes históricos. Lo que distingue a un territorio a nivel turístico es la diferenciación. Cuando un turista viene debe saber perfectamente que está en un sitio distinto a otros. En Ourense nos diferencia el uso del agua que se ha hecho desde la antigüedad en las comunidades, desde tiempos anteriores a la llegada de los romanos», explica Araújo. «Creo que es posible enriquecer la experiencia de un peregrino, gracias a nuestro rico legado cultural desde antes del siglo I, además del hermoso paisaje y la naturaleza que tenemos», completa.

Tras haber obtenido el grado, que la faculta además para ser guía —en su caso, gracias a su bagaje lingüístico, en alemán, inglés y gallego—, y después de una experiencia de prácticas en el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), Pilar estudia en el curso actual el máster en Dirección y Planificación en Turismo de Interior y Salud, un título de 60 créditos ECTS que se imparte en la facultad ourensana de Ciencias Empresariales y Turismo.

Intensifica su formación para saciar dos metas a la vez —«por un lado, unos objetivos profesionales y, por otro, los intelectuales»—, con el compromiso personal, añade, de que su aprendizaje «repercuta positivamente en la sociedad. Creo que todos podemos aportar con nuestro granito de arena, y yo considero que estoy en la mejor etapa de mi vida, porque puedo dedicarme 100%, a tiempo completo», explica. Casada y con dos hijos, de 37 y 27 años, elogio el apoyo que ha recibido de su familia, «y la inspiración que son para mí».

Araújo se siente afortunada de poder estudiar en el campus ourensano y en una universidad de la que esta mujer es partícipe en distintos órganos, como el Claustro o el Consejo de Campus. Pilar resalta la «calidad» y «excelencia» de la formación, de las líneas investigadoras y del nivel académico de los estudiantes. «Además, otro aspecto muy positivo es lo acogedora que es la gente en Ourense. Vienen estudiantes de distintos países y lo valoran de manera muy positiva», añade.

Ella atesora una experiencia vital que todavía está por labrar en el caso de buena parte del alumnado, que apenas se adentra en la veintena. Pero Pilar considera positivo compartir etapa académica con alumnos de otras generaciones: «El intercambio de experiencias es muy enriquecedor. En un grupo, en un equipo, la diversidad de diferentes personalidades resulta muy enriquecedora. He tenido la suerte de contar con compañeros con los que hemos colaborado, nos hemos respetado mutuamente y enriquecido mucho», expone.

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Su historia demuestra que nunca es tarde, que la edad no importa. Pilar anima a personas que, como hizo ella en su día, mantengan la inquietud y el sueño de volver a la etapa formativa. «Si tienen la idea de que pueden enriquecerse y aportar, que no duden».