Audiencia de Lleida
Piden 13 años de cárcel para un hombre acusado de prender fuego en casa e intoxicar a un compañero de piso en Mollerussa
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La Fiscalía pide 13 años de cárcel para un hombre acusado de prender fuego en su casa de Mollerussa el 19 de enero del 2025. Según el ministerio público, sobre las seis de la matinada el procesado aplicó una llama directa sobre un material combustible que había en la vivienda, siendo consciente de que su compañero de piso estaba dentro.
La acción del acusado originó un incendio que "puso en peligro" al otro individuo, que se despertó a causa del humo y sin que el procesado le avisara. Este hombre logró salir de la vivienda por su propio pie, pero sufrió una intoxicación de humo que requirió atención médica. El fuego causó destrozos en unos 50 metros cuadrados de la vivienda, que era propiedad de una empresa.
Posible sustitución de pena
La Fiscalía acusa al hombre de un delito de incendio y de un delito de lesiones agravadas por lo que solicita 13 años de prisión y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del otro hombre y de comunicarse con él durante 8 años.
El fiscal plantea sustituir la pena de prisión por la expulsión del país y la prohibición de regresar al Estado durante 7 años. Además, reclama que indemnice a la víctima con 105 euros por los siete días que tardó en curarse de la intoxicación de humo.
A raíz de estos hechos el juzgado de Lleida decretó el ingreso provisional en prisión del acusado. El juicio está previsto que se celebre el 5 de mayo en la Audiencia de Lleida.
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