La NASA lanza una herramienta para escribir tu nombre con imágenes de la Tierra: así puedes probarla

La NASA ha sacado una nueva herramienta interactiva en la que juntan imágenes de paisajes naturales para crear tu nombre. Principalmente, la web usa ríos, lagos, desiertos, cañones, nubes y otros elementos geográficos del planeta Tierra. Este nuevo servicio gratuito, llamado Landsat, ha salido para homenajear el Día de la Tierra.

El Día de la Tierra es una jornada que se celebra cada 22 de abril con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de proteger el medioambiente y cuidar nuestro planeta. Durante este día se promueven acciones como el reciclaje, la reducción de la contaminación y la conservación de los recursos naturales, recordando que la Tierra es el hogar común de todos los seres vivos.

Anuncio de Landsat

El pasado día 22, la cuenta de X del Centro Espacial Kennedy de la NASA, publicó el anuncio de esta nueva web interactiva. La NASA ha explicado en el tuit: "El planeta puede deletrear tu nombre, literalmente. Este Día de la Tierra, podrás ver tu nombre escrito en los paisajes capturados por Landsat".

Esta herramienta te da la opción de escribir tu nombre para, posteriormente, seleccionar las imágenes que le interesan y formar ese mismo nombre, pero con paisajes que representan y tienen la forma exacta de cada letra. Además, Landsat indica de qué parte del mundo es cada foto, con sus coordenadas.

Imágenes de sus satélites

Según explica Landsat, "las imágenes satelitales utilizadas en esta herramienta interactiva forman parte del extenso archivo de Landsat, que abarca más de 50 años. La serie de satélites de observación de la Tierra Landsat es gestionada conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)".

El tuit de la NASA ha logrado en apenas 48 horas más de 48 millones de reproducciones, 177.000 likes y más de 2.000 comentarios. La mayor parte de comentarios son de gente mostrando los resultados que le ha dado la web, creando una especie de trend viral. Cuentas importantes como Minecraft o Xbox han decidido sumarse a este trend para tratar de visibilizar más el Día de la Tierra.

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