Montse Pascual, nueva directora del Parc Natural del Cap de Creus: "Trabajaremos para reforzar el equilibrio entre uso y conservación"

La empordanesa Montse Pascual Manich (1980) acaba de asumir la dirección del Parque Natural de Cap de Creus en sustitución de Ponç Feliu, en un relevo interno que la sitúa al frente de un espacio que conoce bien después de haber formado parte de él como técnica en ámbitos como el uso público, la educación ambiental y la Carta Europea de Turismo Sostenible. Licenciada en Ciencias Ambientales, vinculada históricamente al tejido ecologista ampurdanés y presentada como una apuesta de continuidad.

¿Cuáles fueron sus primeros impactos con la naturaleza y con el paisaje del Empordà?

Los primeros impactos vienen, evidentemente, de casa y del entorno familiar, pero seguramente donde tomo más conciencia es en las excursiones a la montaña, en grupos excursionistas, y en los campamentos de naturaleza, que durante la adolescencia me abrieron un nuevo campo de visión y me hicieron descubrir nuestro entorno y nuestro paisaje de una manera mucho más intensa.

¿Es en este contacto con el territorio cuando nace también su conciencia ambiental?

Sí, exactamente. Es a partir de este descubrimiento de nuestro entorno y del paisaje cuando va creciendo este aprecio por el territorio y también una conciencia cada vez más clara de la necesidad de preservarlo.

¿Se siente heredera de aquella generación que en los años 90 recogió el legado de los primeros movimientos ecologistas del Empordà, como la campaña de salvaguarda de los Aiguamolls?

Sí. Yo nací en 1980 y, por tanto, no viví conscientemente el primer momento de los años 70 y 80, pero sí me siento parte de una generación que en los años 90 recoge aquel aviso e intenta aplicarlo de manera más activa. Mi compromiso se concreta después en la participación en el tejido asociativo y en plataformas ecologistas del territorio, que forman parte de mi historia personal y de mi trayectoria.

Después de formarse profesionalmente, entró a formar parte de la gestión pública del territorio y ahora da el salto a la dirección de un parque natural especial, como es el de Cap de Creus. ¿Cómo vive este cambio?

Es una responsabilidad muy grande, porque una cosa es reivindicar y otra es tener que ejecutar aquello que piensas, pero al mismo tiempo lo vivo con muchas ganas y con ilusión, porque ahora tengo la oportunidad de poder hacer una aportación desde la gestión y desde la responsabilidad directa.

"La pospandemia supuso un pico muy fuerte de frecuentación y aceleró la conciencia de que había que regular algunos accesos"

¿Gestionar un parque obliga a encontrar un equilibrio constante entre la protección y las actividades que se desarrollan en él?

Sí, absolutamente. La gestión tiene el reto de cumplir un mandato normativo muy claro, que es preservar unos valores naturales protegidos por normativas europeas, estatales y catalanas, pero al mismo tiempo hay que hacer compatible esta preservación con las actividades y los usos que hay en el territorio. Este es el gran reto: conservar sin desconectarse de la realidad social, económica y humana del parque.

¿El principal problema de Cap de Creus sigue siendo la presión turística?

Sí, es uno de los grandes retos. La pospandemia supuso un pico muy fuerte de frecuentación y aceleró la conciencia de que había que regular algunos accesos. En este sentido, el parque ha dado un paso adelante muy importante, especialmente con la regulación del acceso de vehículos a la punta de Cap de Creus y a la parte de Roses.

Usted prefiere hablar de restricción de vehículos más que de restricción de visitantes. ¿Por qué?

Porque, por ejemplo en Cadaqués, lo que se regula es la llegada en vehículo a la punta del faro, no el derecho de visitar el espacio. Esto permite, por un lado, cumplir el mandato de conservación de una reserva natural integral donde además hay itinerarios y, por otro, mejorar la experiencia de visita, porque antes mucha gente llegaba, no encontraba aparcamiento y acababa marchándose frustrada de un espacio excepcional. Ahora, de la mano del Ayuntamiento, con la lanzadera, el aparcamiento habilitado y el punto de información, la visita es más ordenada y también más agradable.

¿Esta misma filosofía se ha aplicado también a las calas de Roses?

Sí. Allí había, además, la exigencia de que la carretera estuviera siempre libre para los servicios de emergencia. En determinados momentos esto se vio comprometido y se tuvo que actuar. El sistema actual ayuda tanto a ordenar la frecuentación como a hacer que el visitante tenga una experiencia más planificada y más agradable.

Cuando hay episodios de riesgo y hay que cerrar accesos, ¿la ciudadanía lo entiende cada vez más?

En general, sí. Cada vez hay más concienciación y nuestra tarea, como parque, es ponernos a disposición de los cuerpos de emergencia y hacer llegar bien la información a los visitantes y usuarios a través de los puntos de información, de los informadores y también de las empresas vinculadas a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Asume el cargo en sustitución de Ponç Feliu. ¿Cómo ha sido trabajar con él estos últimos años?

Ha sido una muy buena experiencia. El equipo hemos aprendido mucho de él, y él también de nosotros. Ha tenido la habilidad de dejar líneas estratégicas muy trazadas y de abrir proyectos de largo recorrido. Ahora mi reto es continuarlos, acabar de implementarlos y sacarlos adelante. Este relevo, de hecho, también es de continuidad, porque yo ya formaba parte del equipo técnico y había asumido áreas como el uso público, la educación ambiental y la Carta Europea de Turismo Sostenible.

La directora de Cap de Creus nos muestra el alcance del Parque Natural en un plano. / Santi Coll

Uno de los grandes instrumentos de esta etapa ha sido el PRUG. ¿Era la herramienta que necesitaba Cap de Creus para gestionarse mejor?

Sí. La ley de protección del parque definía que era un espacio protegido, pero no concretaba suficientemente cómo se tenían que ordenar los usos. El PRUG es un paso más en la regulación y en la ordenación de los diferentes usos del parque para que queden zonificados, puedan seguir haciéndose de manera compatible y se garantice la conservación de los valores naturales, que es el mandato esencial del parque. Trabajaremos para reforzar el equilibrio entre uso y conservación del Parque.

Y en cuanto a las discrepancias con algún ayuntamiento sobre la normativa de navegación del PRUG, ¿en qué punto se encuentra el debate?

Es un tema que se está trabajando desde la Dirección General y que todavía no está cerrado.

Otra herramienta clave ha sido la Carta Europea de Turismo Sostenible. ¿Qué aporta al parque?

Aporta una manera de trabajar en red. Cuando se crea un parque natural también se crea un atractivo turístico, y si este turismo no se gestiona bien puede acabar perjudicando los mismos valores que se quieren proteger. La Carta permite acreditar empresas y actividades que se implican en este modelo y que actúan como aliadas del parque. Al final, el visitante hablará con el hotel, con el restaurante o con la empresa con la que hace una actividad, y si todos transmitimos los mismos valores su experiencia será mejor y el mensaje de conservación llegará más lejos.

El reto del cambio climático

¿El cambio climático es hoy uno de los grandes peligros de Cap de Creus?

Sí, sin duda. Los seguimientos científicos ya están detectando cambios en la distribución de especies, especialmente en el ámbito marino, donde la temperatura del agua tiene efectos muy visibles. Hay especies que encuentran estrategias de adaptación, pero hay otras que no salen tan bien paradas. Y aquí también se añade la presión de las especies invasoras, que hacen aún más daño cuando las poblaciones ya están debilitadas.

Para preservar un espacio tan excepcional no basta con proteger: también hay que restaurar y recuperar. ¿El parque tiene suficientes herramientas para hacerlo?

Trabajamos con las herramientas que tenemos. Como ocurre con muchas otras cosas y en administraciones diversas, dos de los escollos que tenemos son los recursos económicos y el equipo humano. El parque abarca un territorio muy amplio y cuesta estar en todas partes. Si tuviéramos más, podríamos hacer más cosas. Y en este momento, seguramente, lo que más nos condiciona es la falta de personal. En este sentido, desde el Departamento se está trabajando para mejorar las dotaciones de personal de los parques naturales y, sobre todo, hacer que estas nuevas plazas tengan un carácter estructural que hasta ahora no tenían.

Una de las iniciativas que ha impulsado el parque estos años con un notable éxito ha sido el proyecto SomParCC con las escuelas del territorio. ¿Es una de sus grandes satisfacciones?

Sí, porque es una de las imágenes más claras de futuro. El SomParCC llega ya a la quinta edición y se enmarca en la red de escuelas del parque, que se creó hace unos seis años. Esta red nos permite trabajar con los centros proyectos comunes para generar sentimiento de pertenencia entre los niños que crecen dentro del ámbito del parque. El encuentro reúne a unos 350 escolares de quinto de primaria y es una manera muy potente de visualizar el trabajo hecho durante el curso y de reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y el espacio protegido.

Este relevo llega después de una etapa intensa, con proyectos y frentes muy diversos. ¿Con qué objetivo asume ahora esta nueva responsabilidad?

La asumo como una gran responsabilidad, pero también como un reto para potenciar este espacio y consolidar proyectos que ya están en marcha. Hay un trabajo hecho muy importante durante los últimos años, con actuaciones como la regulación de los accesos, la implicación de más de treinta empresas con la CETS, la aprobación del PRUG, la red de escuelas o iniciativas como el SomParCC, y ahora toca dar continuidad a todo esto.

Como ocurrió en su momento con Jordi Sargatal y otros compañeros, usted forma parte de este paso adelante de miembros de entidades ecologistas a la gestión pública. Solo hay que ver la vinculación de los actuales responsables de los Aiguamolls, la Albera y Cap de Creus con la Iaeden...

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Es una reflexión interesante. Al final también formamos parte de una hornada de profesionales que nos hemos formado en este campo, que tenemos una determinada conciencia ambiental y que hemos mantenido este vínculo con el espíritu reivindicativo, mientras nuestra trayectoria profesional nos ha ido llevando hacia puestos de responsabilidad dentro de la gestión del territorio.